Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1978. La UNT le da la distinción Honoris Causa a Borges

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1978. La UNT le da la distinción Honoris Causa a Borges
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánJorge Luis BorgesRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Así no

Así no

El gallo tucumano que persiguió a Borges en sus sueños

El gallo tucumano que persiguió a Borges en sus sueños

Tucumán está de la cabeza

Tucumán está de la cabeza

Lo más popular
Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades
1

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

4

En busca de ideas frente al problema de la basura

5

Cartas de lectores: Ausencia de Alberdi

6

Cartas de lectores: ¡Tucumanazo!

Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Comentarios