Carrió dijo que Javier y Karina Milei son una “pareja perversa” que “goza la crueldad y está llena de codicia”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes definió como una “pareja presidencial”.
“Es una pareja perversa, que goza de la crueldad y está llena de codicia”, expresó en una entrevista televisiva, donde analizó también los resultados de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires y sus repercusiones en el escenario político nacional.
Carrió sobre el kirchnerismo y el peronismo
La exdiputada celebró los resultados obtenidos en las elecciones bonaerenses:
“El peronismo ganó, pero Cristina perdió. No hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes”, afirmó en diálogo con A24.
En ese sentido, Carrió señaló que la ausencia de Máximo Kirchner en el acto del bunker de Fuerza Patria, donde se recibieron los resultados y habló el gobernador, es un signo de que puede iniciarse un proceso de renovación interna en el peronismo.
Críticas a Javier Milei y La Libertad Avanza
En relación al oficialismo, Carrió cuestionó el rol de La Libertad Avanza (LLA) como reemplazo de los partidos tradicionales en la defensa de los valores republicanos:
“El problema es que, en sustitución de fuerzas históricas que representaban los valores de la república y la lucha contra la corrupción, se superpuso un aventurero bancado por el establishment y que terminó bancado por Mauricio Macri”.
La “pareja presidencial” Milei-Milei
La definición de “pareja presidencial” fue el concepto más resonante de su exposición, ya que Carrió acusó a los hermanos Milei de ejercer el poder desde un vínculo cerrado y personalista.
Con estas declaraciones, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a posicionarse como una de las voces más críticas hacia el gobierno de Javier Milei, a la vez que analizó los movimientos internos del peronismo tras las últimas elecciones.