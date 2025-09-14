Falta poco para la primavera y todos quieren ponerse en forma: siete tips para empezar en el gimnasio

Sin importar en qué grupo te encuentres, es indiscutible que entrenar en el gimnasio tiene múltiples beneficios: ayuda a calmar la ansiedad, mejorar la calidad del sueño, combatir el estrés, fortalecer músculos y huesos, mejorar tu figura y aumentar tu autoestima.
Por eso, no sorprende que cada año muchas personas lo incluyan en su lista de propósitos. Sin embargo, no todos logran mantener la constancia. La falta de objetivos claros, la desmotivación o no tener una rutina adecuada suelen ser los principales motivos de abandono.
Si estás por empezar, acá te compartimos 7 consejos para principiantes en el gimnasio que te ayudarán a dar el primer paso y, lo más importante, a mantenerlo.
1. Encuentra tu motivación
Pregúntate: ¿por qué quiero ir al gimnasio? Perder peso, tonificar músculos, ganar fuerza o simplemente llevar una vida más saludable pueden ser algunas de las razones. Tener claro el objetivo es clave para sostener la motivación.
2. Plantea objetivos realistas
Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Evitá metas poco saludables (como perder 10 kilos en un mes) y apostá a objetivos pequeños pero alcanzables. Cada logro, por más mínimo que parezca, te mantendrá enfocado.
3. Elige el gimnasio adecuado
La ubicación y las instalaciones influyen más de lo que pensás. Un gimnasio lejos de tu casa o trabajo será la excusa perfecta para no ir. Buscá un lugar cómodo, accesible y acorde a tu presupuesto.
4. Prepara tu equipo con anticipación
Tener tu bolsa lista la noche anterior es una estrategia simple para evitar la pereza. Zapatillas cómodas, ropa deportiva transpirable y accesorios básicos harán la diferencia en tu primera experiencia.
5. Apóyate en un entrenador
Un personal trainer te ayudará a crear la rutina ideal para tu cuerpo y tus objetivos. Además, corregirá posturas y técnicas para prevenir lesiones.
6. Conoce tus límites
No busques resultados inmediatos. Forzar al cuerpo puede generar lesiones y frustración. La clave está en la constancia y en escuchar tus tiempos.
7. Registra tus avances
Llevar un registro de tus progresos —desde bajar de peso hasta ganar resistencia o fuerza— es una excelente manera de mantener alta la motivación.
Cómo mejorar tus resultados en el gimnasio
Además de una rutina adecuada, hay hábitos que potenciarán tus entrenamientos:
Alimentación saludable: incorporá más vegetales, proteínas magras y reducí ultraprocesados y azúcares.
Hidratación constante: el agua es tu mejor aliada para evitar calambres, cansancio y regular la presión arterial.
Descanso adecuado: dormir bien y respetar pausas entre rutinas es tan importante como entrenar.
Confianza en vos mismo: cada cuerpo tiene tiempos distintos. No te compares y respetá tus límites.