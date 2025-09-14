Secciones
SociedadActualidad

Falta poco para la primavera y todos quieren ponerse en forma: siete tips para empezar en el gimnasio

Por eso, no sorprende que cada año muchas personas lo incluyan en su lista de propósitos. Sin embargo, no todos logran mantener la constancia.

A la hora de querer bajar de peso, es importante elegir el ejercicio adecuado A la hora de querer bajar de peso, es importante elegir el ejercicio adecuado
Hace 1 Hs

Sin importar en qué grupo te encuentres, es indiscutible que entrenar en el gimnasio tiene múltiples beneficios: ayuda a calmar la ansiedad, mejorar la calidad del sueño, combatir el estrés, fortalecer músculos y huesos, mejorar tu figura y aumentar tu autoestima.

Por eso, no sorprende que cada año muchas personas lo incluyan en su lista de propósitos. Sin embargo, no todos logran mantener la constancia. La falta de objetivos claros, la desmotivación o no tener una rutina adecuada suelen ser los principales motivos de abandono.

Si estás por empezar, acá te compartimos 7 consejos para principiantes en el gimnasio que te ayudarán a dar el primer paso y, lo más importante, a mantenerlo.

1. Encuentra tu motivación

Pregúntate: ¿por qué quiero ir al gimnasio? Perder peso, tonificar músculos, ganar fuerza o simplemente llevar una vida más saludable pueden ser algunas de las razones. Tener claro el objetivo es clave para sostener la motivación.

2. Plantea objetivos realistas

Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Evitá metas poco saludables (como perder 10 kilos en un mes) y apostá a objetivos pequeños pero alcanzables. Cada logro, por más mínimo que parezca, te mantendrá enfocado.

3. Elige el gimnasio adecuado

La ubicación y las instalaciones influyen más de lo que pensás. Un gimnasio lejos de tu casa o trabajo será la excusa perfecta para no ir. Buscá un lugar cómodo, accesible y acorde a tu presupuesto.

4. Prepara tu equipo con anticipación

Tener tu bolsa lista la noche anterior es una estrategia simple para evitar la pereza. Zapatillas cómodas, ropa deportiva transpirable y accesorios básicos harán la diferencia en tu primera experiencia.

5. Apóyate en un entrenador

Un personal trainer te ayudará a crear la rutina ideal para tu cuerpo y tus objetivos. Además, corregirá posturas y técnicas para prevenir lesiones.

6. Conoce tus límites

No busques resultados inmediatos. Forzar al cuerpo puede generar lesiones y frustración. La clave está en la constancia y en escuchar tus tiempos.

7. Registra tus avances

Llevar un registro de tus progresos —desde bajar de peso hasta ganar resistencia o fuerza— es una excelente manera de mantener alta la motivación.

Cómo mejorar tus resultados en el gimnasio

Además de una rutina adecuada, hay hábitos que potenciarán tus entrenamientos:

Alimentación saludable: incorporá más vegetales, proteínas magras y reducí ultraprocesados y azúcares.

Hidratación constante: el agua es tu mejor aliada para evitar calambres, cansancio y regular la presión arterial.

Descanso adecuado: dormir bien y respetar pausas entre rutinas es tan importante como entrenar.

Confianza en vos mismo: cada cuerpo tiene tiempos distintos. No te compares y respetá tus límites.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral de este 7 de septiembre

Santoral de este 7 de septiembre

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

La poderosa rutina para conseguir glúteos y piernas de acero

Claves para empezar a entrenar después de los 40 y qué ejercicios no pueden faltar

Claves para empezar a entrenar después de los 40 y qué ejercicios no pueden faltar

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

Bolitas de banana y coco: el postre fácil, rápido y saludable que se prepara con tres ingredientes

Las enfermedades transmitidas por animales avanzan hacia nuevas regiones

Las enfermedades transmitidas por animales avanzan hacia nuevas regiones

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
3

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
5

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Vivir como en las zonas azules… sin mudarte de ciudad

Vivir como en las zonas azules… sin mudarte de ciudad

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Una foto falsa con Cristina Kirchner pone a Katy Perry en el centro de la polémica

Una foto falsa con Cristina Kirchner pone a Katy Perry en el centro de la polémica

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

¿Por qué deberíamos comer banana en el desayuno de todos los días?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Un tema clave entra en debate: la alfabetización

Un tema clave entra en debate: la alfabetización

Comentarios