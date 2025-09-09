La insólita regla de la FIFA que deja a Otamendi afuera del debut en el Mundial tras su expulsión

La Selección Argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Ecuador en un duelo que deja más que un simple resultado. El partido estuvo marcado por un hecho inesperado que puede tener consecuencias directas en el próximo Mundial.
Durante la primera etapa, Nicolás Otamendi vio la tarjeta roja y dejó a la “Albiceleste” con un hombre menos. Esa acción no solo condicionó el desarrollo del encuentro, sino que también derivará en un castigo mucho más severo de lo previsto: el defensor deberá cumplir la sanción en el estreno de la Copa del Mundo 2026.
El detalle pasó inadvertido para muchos hasta que se conoció el alcance de la normativa. Esta regla, aunque poco difundida, estaba contemplada en el reglamento de la FIFA y representaba un factor a considerar en el cierre del torneo clasificatorio.
Según el artículo 10.2 del documento oficial de la entidad madre del fútbol, las amonestaciones acumuladas durante la etapa preliminar no se trasladan al Mundial. Por eso, Lautaro Martínez, que llegó al límite de tarjetas amarillas tras ser amonestado en Guayaquil, cumplirá su sanción únicamente en el próximo partido de Eliminatorias. Sin embargo, el organismo establece que las expulsiones sí se arrastran hacia la fase final, lo que explica la suspensión de Otamendi.
Una baja inesperada para Scaloni
De esta forma, Lionel Scaloni ya conoce que no podrá contar con uno de los hombres de mayor experiencia y jerarquía en la defensa en el debut mundialista. La tarjeta roja de Otamendi no solo afecta al presente de la Selección, sino que también obliga al entrenador a reconfigurar sus planes pensando en el inicio de la Copa del Mundo 2026.