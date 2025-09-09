La insólita regla de la FIFA que deja a Otamendi afuera del debut en el Mundial tras su expulsión

Según el artículo 10.2 del documento oficial de la entidad madre del fútbol, las amonestaciones acumuladas durante la etapa preliminar no se trasladan al Mundial. Por eso, Lautaro Martínez, que llegó al límite de tarjetas amarillas tras ser amonestado en Guayaquil, cumplirá su sanción únicamente en el próximo partido de Eliminatorias. Sin embargo, el organismo establece que las expulsiones sí se arrastran hacia la fase final, lo que explica la suspensión de Otamendi.