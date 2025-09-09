Secciones
Causa Seguros: un fiscal pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández por falta de pruebas

José Agüero Iturbe consideró insuficientes las pruebas contra el expresidente y solicitó que se dicte la falta de mérito hasta realizar nuevas diligencias. La Cámara Federal deberá resolver el futuro judicial del caso.

Hace 1 Hs

El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, solicitó que se deje sin efecto el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa de los seguros, al considerar que los elementos en su contra son “insuficientes” y que aún restan medidas de prueba clave.

Entre esas diligencias, el fiscal pidió que se convoque a declarar al excanciller Santiago Cafiero y a otros funcionarios que podrían esclarecer el rol de Fernández en las supuestas irregularidades. Hasta entonces, reclamó que se dicte la falta de mérito.

La decisión en manos de la Cámara

El pedido fue presentado ante la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes no están obligados a seguir la postura del fiscal y podrían confirmar el procesamiento, dictar falta de mérito o incluso sobreseer al expresidente y a las otras 32 personas imputadas.

En julio pasado, el juez Sebastián Casanello había procesado a Fernández por “negociaciones incompatibles con la función pública”, acusándolo de favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, cercano a su entorno personal.

La estrategia de la defensa

La abogada de Fernández, Mariana Barbitta, respaldó el planteo del fiscal y cuestionó que el proceso habría violado el principio de congruencia, al variar las imputaciones entre la indagatoria inicial y la resolución de Casanello.

Además, reclamó levantar la prohibición de salida del país y el embargo por más de 14 mil millones de pesos, al considerar que es “desproporcionado”.

Uno de los puntos más discutidos es un mensaje en el que María Cantero –pareja de Martínez Sosa y secretaria de Fernández– le advirtió al entonces presidente que La Cámpora quería “armar broker” en Cancillería, a lo que Fernández respondió: “Ya me ocupo”. Para la defensa, esa frase es ambigua y no constituye prueba suficiente.

El trasfondo económico de la causa

Según la resolución de Casanello, las comisiones cobradas por Martínez Sosa durante el gobierno de Fernández alcanzaron los 2.252 millones de pesos, equivalentes al 60% de los pagos de Nación Seguros en ese período. Muy por detrás quedó la empresa Torres García, con apenas el 17%.

Ahora, la Cámara Federal deberá definir si confirma el procesamiento de Fernández o si le da un respiro judicial con la falta de mérito. El caso se convirtió en uno de los expedientes más sensibles para el kirchnerismo tras el fin del mandato del expresidente.

Temas Alberto Fernández
