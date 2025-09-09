Causa Seguros: un fiscal pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández por falta de pruebas

Uno de los puntos más discutidos es un mensaje en el que María Cantero –pareja de Martínez Sosa y secretaria de Fernández– le advirtió al entonces presidente que La Cámpora quería “armar broker” en Cancillería, a lo que Fernández respondió: “Ya me ocupo”. Para la defensa, esa frase es ambigua y no constituye prueba suficiente.