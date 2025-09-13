Privacidad, edición de mensajes y más: siete funciones poco conocidas de WhatsApp

WhatsApp se mantiene como una de las aplicaciones más descargadas del mundo. Sin embargo, la mayoría de sus usuarios la utiliza solo para lo básico: enviar mensajes, fotos o audios. Lo que muchos desconocen es que, dentro de su menú, la plataforma esconde funciones que pueden mejorar la organización de los chats, simplificar la comunicación y reforzar la privacidad.
La aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Meta, fue incorporando estas herramientas de forma progresiva para responder a las necesidades de los usuarios. Aunque no suelen estar a la vista, resultan muy prácticas para quienes quieren aprovechar al máximo la experiencia.
Explorar estas funciones ocultas permite ahorrar tiempo, personalizar la app y acceder a opciones que van mucho más allá de lo habitual.
1. Editar mensajes
Una de las funciones más valoradas es la posibilidad de corregir un mensaje ya enviado. Basta con mantener presionado el texto y elegir la opción Editar. Eso sí: solo se puede hacer dentro de los 15 minutos posteriores al envío.
2. Mantener lo importante a mano
WhatsApp permite fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la pantalla para acceder rápidamente a los chats más relevantes, ya sean familiares, personales o laborales. Para hacerlo, hay que mantener pulsado el chat y seleccionar el ícono de pin.
3. Fotos en alta calidad
Si lo que se busca es enviar imágenes sin perder resolución, la clave está en compartirlas como documentos en lugar de hacerlo desde la galería. Este método conserva la calidad original, ideal para fotos de trabajos, capturas de pantalla o imágenes destinadas a impresión.
4. Privacidad y control sobre tus mensajes
En el apartado de Privacidad, los usuarios pueden desactivar confirmaciones de lectura, ocultar la última hora de conexión e incluso el estado en línea. Estas opciones brindan mayor control y permiten responder sin la presión de parecer siempre disponible.
5. Marcar chats como no leídos
Cuando una conversación queda pendiente, es posible marcarla como no leída para revisarla más tarde. En Android se logra manteniendo presionado el chat y accediendo al menú de los tres puntos; en iPhone, con solo deslizar la conversación.
6. Herramientas útiles para grupos y búsquedas
En los grupos, donde se concentra gran parte de la actividad, la app ofrece la opción de crear encuestas desde el ícono del clip. También se puede buscar mensajes por fecha específica, lo que facilita encontrar información sin necesidad de recorrer largos chats.
7. WhatsApp en varios dispositivos
El modo multidispositivo habilita el uso de la cuenta en hasta cuatro aparatos al mismo tiempo -como computadoras o tablets- sin que el teléfono principal tenga que estar conectado a internet. Para activarlo, basta con ir a Ajustes/Dispositivos vinculados.