Privacidad, edición de mensajes y más: siete funciones poco conocidas de WhatsApp

WhatsApp se mantiene como una de las aplicaciones más descargadas del mundo. Sin embargo, la mayoría de sus usuarios la utiliza solo para lo básico: enviar mensajes, fotos o audios. Lo que muchos desconocen es que, dentro de su menú, la plataforma esconde funciones que pueden mejorar la organización de los chats, simplificar la comunicación y reforzar la privacidad.