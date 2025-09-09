Pullaro cuestionó con dureza a Milei: “Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzó duras críticas contra la administración de Javier Milei, al señalar que “ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe” como el actual gobierno nacional.
“No pagaban lo que correspondía, pero al menos pagaban una parte. Este gobierno nacional nos cortó hasta el flujo del déficit de la caja de jubilaciones, que por ley y por convenios debería cubrir”, expresó el mandatario provincial durante un acto oficial en la capital santafesina.
Provincias Unidas y reclamos a Nación
Pullaro adelantó que, ante una eventual reunión con Milei, los gobernadores que integran el bloque de Provincias Unidas plantearán reclamos conjuntos.
“Siempre que el presidente convoca tenemos que ir a escuchar y a colaborar, pero lo resolveremos en el marco de Provincias Unidas, con los otros cinco gobernadores que integramos ese espacio”, afirmó.
Entre los principales puntos de la agenda mencionó:
Estado de las rutas nacionales: “Existen fondos provenientes del impuesto al combustible que deberían destinarse a esas obras y no se están ejecutando”.
Financiamiento universitario.
Políticas de salud.
Restitución de medicamentos y alimentos recortados.
Críticas al modelo económico
El gobernador santafesino también cuestionó la política económica de Milei, en sintonía con los resultados de las últimas elecciones bonaerenses.
“Se pueden haber corregido algunas variables de la macro, pero la plata no le está llegando a la gente, no le alcanza y eso genera malestar”, señaló. Y agregó: “No se puede maltratar, no se puede agredir ni insultar. Cuando se pierde la sensibilidad y encima la comunicación es muy agresiva, la gente te da la espalda”.
“El equilibrio fiscal no puede hacerse a costa de las provincias”
Pullaro remarcó que su gestión se hizo cargo de funciones que la Nación abandonó:
“Cuando empezamos teníamos déficit y deuda flotante, pero nos hicimos cargo de lo que Nación dejó de hacer. Aquí a nadie le faltan alimentos ni remedios, mantenemos el boleto educativo gratuito y sostenemos la obra pública con recursos propios”.
Finalmente, advirtió: “El equilibrio fiscal no puede hacerse a costa de las provincias. Si hoy la Argentina mantiene paz social es porque los gobernadores nos hicimos cargo de lo que Nación abandonó. Pero eso tiene un límite”.