Insólito pedido de Flamengo: lanzó una campaña para que la ONU lo reconozca como nación

Con 45 millones de hinchas, el club más popular de Brasil busca convertirse en la primera nación cultural del mundo.

Hace 1 Hs

Flamengo sorprendió al mundo con una campaña insólita: pidió a la ONU ser reconocido como una nación. El club argumenta que sus 45 millones de hinchas constituyen un territorio simbólico con identidad propia, cultura y bandera.

El mensaje incluyó a la leyenda Zico como voz principal de la iniciativa. "Somos más de 45 millones unidos por un sentimiento común", proclamó el ídolo. La acción busca que los simpatizantes firmen una petición que respalde el pedido, aunque la ONU nunca reconoció una nación sin territorio.

Con ese tamaño de hinchada, Flamengo lidera los rankings de popularidad en Brasil. Según estudios, concentra el 21% de los simpatizantes, seguido por Corinthians con 14% y San Pablo con 10%. A nivel global, se posiciona entre los clubes más masivos.

La campaña llega en un momento deportivo brillante. Flamengo es líder del Brasileirao con 47 puntos, tres más que Cruzeiro, y viene de golear 8-0 a Vitória. En la Copa Libertadores avanzó a cuartos, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata.

La "Nación Rubro-Negra"

El club carioca refuerza con esta acción su identidad de gigante mundial, combinando marketing, pasión y resultados deportivos.

