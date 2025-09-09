¿Quién es el árbitro designado para Newell’s-Atlético Tucumán?

Atlético visitará a Newell’s este viernes, desde las 21.15, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El encuentro, correspondiente al torneo Clausura, tendrá como árbitro principal a Fernando Espinoza, uno de los jueces más experimentados del fútbol argentino.
El mendocino estará acompañado por Iván Núñez y Julio Fernández como asistentes, mientras que César Ceballo será el cuarto árbitro. En la cabina tecnológica estarán Pablo Echavarría (VAR) y Manuel Sánchez (AVAR).
El historial de Espinoza con los protagonistas
El juez ya es un viejo conocido de Atlético: lo dirigió en 21 oportunidades, con un saldo de 7 victorias, 5 empates y 9 derrotas para el “Decano”. Del otro lado, a Newell’s lo arbitró en 28 ocasiones, con un registro totalmente equilibrado: 11 triunfos, 6 igualdades y 11 caídas.
De esta manera, el partido en Rosario pondrá frente a frente a dos equipos que conocen bien el estilo de conducción de Espinoza, lo que suma un condimento extra a un cruce clave en la lucha por avanzar en la competencia.