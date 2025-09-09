Secciones
DeportesAtlético Tucumán

¿Quién es el árbitro designado para Newell’s-Atlético Tucumán?

Fernando Espinoza tendrá un nuevo capítulo en su historial con ambos equipos en el duelo del viernes por la noche.

CUESTIONADO. Fernando Espinoza no trae buenos recuerdos a Atlético Tucumán. Foto: Diego Aráoz - LA GACETA CUESTIONADO. Fernando Espinoza no trae buenos recuerdos a Atlético Tucumán. Foto: Diego Aráoz - LA GACETA
Hace 8 Min

Atlético visitará a Newell’s este viernes, desde las 21.15, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El encuentro, correspondiente al torneo Clausura, tendrá como árbitro principal a Fernando Espinoza, uno de los jueces más experimentados del fútbol argentino.

El mendocino estará acompañado por Iván Núñez y Julio Fernández como asistentes, mientras que César Ceballo será el cuarto árbitro. En la cabina tecnológica estarán Pablo Echavarría (VAR) y Manuel Sánchez (AVAR).

El historial de Espinoza con los protagonistas

El juez ya es un viejo conocido de Atlético: lo dirigió en 21 oportunidades, con un saldo de 7 victorias, 5 empates y 9 derrotas para el “Decano”. Del otro lado, a Newell’s lo arbitró en 28 ocasiones, con un registro totalmente equilibrado: 11 triunfos, 6 igualdades y 11 caídas.

De esta manera, el partido en Rosario pondrá frente a frente a dos equipos que conocen bien el estilo de conducción de Espinoza, lo que suma un condimento extra a un cruce clave en la lucha por avanzar en la competencia.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
6

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Comentarios