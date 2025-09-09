¿Quién es el árbitro designado para Newell’s-Atlético Tucumán?

El historial de Espinoza con los protagonistas

El juez ya es un viejo conocido de Atlético: lo dirigió en 21 oportunidades, con un saldo de 7 victorias, 5 empates y 9 derrotas para el “Decano”. Del otro lado, a Newell’s lo arbitró en 28 ocasiones, con un registro totalmente equilibrado: 11 triunfos, 6 igualdades y 11 caídas.