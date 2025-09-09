Secciones
Por no pagar la cuota alimentaria un hombre no podrá salir del país y le retiraron la licencia de conducir

Así lo decidió la jueza de Personas y Familia de Tartagal, Salta.

Por no pagar la cuota alimentaria un hombre no podrá salir del país y le retiraron la licencia de conducir
Hace 8 Min

Un hombre que desde hace casi cinco años no cumple con el pago de la cuota alimentaria establecida para su hija fue sancionado con severas restricciones: no podrá salir de la provincia ni del país y se le retiró la licencia de conducir.

La medida fue dispuesta por la jueza de primera instancia de Personas y Familia de Tartagal, Carmen Juliá, en el marco de una causa iniciada por la madre de la joven.

Un incumplimiento prolongado

El hombre tenía la obligación de abonar, desde 2019, un monto equivalente al 30% de un salario mínimo vital y móvil, o del sueldo en caso de tener empleo formal. Sin embargo, el último depósito registrado en la cuenta bancaria asignada fue en febrero de 2020, y desde entonces no hubo nuevos pagos.

La Secretaría de Derechos Humanos incluyó al deudor en el Registro de Deudores Alimentarios, pero el incumplimiento persistió, generando un perjuicio económico directo a la hija —actualmente de 18 años— y a la madre, quien sostiene a la joven con la Asignación Universal por Hijo como único ingreso.

“Violencia económica”

En su resolución, la jueza Juliá advirtió que el padre mostró una clara voluntad de desentenderse de sus obligaciones y subrayó que “el deber de proveer alimentos a sus hijos es de tal entidad que los padres no pueden excusarse aduciendo la falta de trabajo o disminución de ingresos”.

Asimismo, consideró que la conducta del hombre constituye una forma de violencia económica, no solo contra la hija, sino también contra la madre, al obligarla a cubrir por completo las necesidades básicas del hogar.

Sanciones hasta el pago de la deuda

Ante este escenario, el tribunal resolvió imponer la prohibición de salida del país y de la provincia, así como el retiro de la licencia de conducir de todo tipo de vehículos, medidas que se mantendrán vigentes hasta que el padre abone los alimentos adeudados y regularice el pago mensual correspondiente.

La jueza destacó que estas restricciones tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria y proteger los derechos de la hija, que deben prevalecer frente al incumplimiento reiterado del progenitor.

