Un encuentro con la música del Brasil

La obra de Garoto se caracteriza por una profunda sensibilidad artística, con arreglos que fusionan la música popular de su país con elementos contemporáneos y una impronta poética que lo distingue. Oriundo de Florianópolis, Santa Catarina, este compositor, instrumentista y educador musical forma parte del proyecto Instituto Casa Nobre, donde desarrolla actividades pedagógicas y culturales. Su trayectoria lo llevó a participar en festivales y encuentros musicales en regiones como Río de Janeiro, Minas Gerais, Cariri, Recife y Olinda, consolidando un estilo que transita entre lo íntimo y lo festivo, y ha compartido escenarios con artistas como Gilberto Monteiro, Mariana Baraj, Tonho Crocco y Arismar do Espírito Santo, entre otros.