Un encuentro con la música del Brasil

La 65ª edición del Septiembre Musical confirma su proyección internacional con el concierto del músico brasileño Gustavo Garoto, desde las 22 en Papaya (Balcarce 527), sin cobro de derecho de espectáculo y dentro del ciclo Cultura Bar en una noche para disfrutar de un repertorio que conecta Brasil con el NOA con música, poesía y sabores.
La obra de Garoto se caracteriza por una profunda sensibilidad artística, con arreglos que fusionan la música popular de su país con elementos contemporáneos y una impronta poética que lo distingue. Oriundo de Florianópolis, Santa Catarina, este compositor, instrumentista y educador musical forma parte del proyecto Instituto Casa Nobre, donde desarrolla actividades pedagógicas y culturales. Su trayectoria lo llevó a participar en festivales y encuentros musicales en regiones como Río de Janeiro, Minas Gerais, Cariri, Recife y Olinda, consolidando un estilo que transita entre lo íntimo y lo festivo, y ha compartido escenarios con artistas como Gilberto Monteiro, Mariana Baraj, Tonho Crocco y Arismar do Espírito Santo, entre otros.
También dentro del mismo festival, el grupo Garganta Cumbiera actuará gratis en Graneros a partir de las 21. La banda formada en 2023 reversiona clásicos de la cumbia latinoamericana que invitan al baile y la fiesta en fusión con otros ritmos.
En el Virla
Por aparte, desde las 20.30 y en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), Les Chitarristas presentarán su espectáculo “Siglos de guitarra”. Federico Trejo, Emanuel Jaime, Milagros Jaime, Santiago Nieva y Gabriel Lucero propondrán un recorrido por distintos compositores, épocas y lugares, para demostrar la versatilidad de la guitarra y su importancia en la historia de la música y la cultura.
En el universo tanguero, habrá milonga con clase y práctica desde las 15 en la Estación del Trencito del parque 9 de Julio, mientras que por la noche el encuentro será desde las 21 en la peña La 9 (9 de Julio 345).
Otras opciones
Por fuera de la música, desde las 20 y con entrada libre en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), se proyectará el filme “Los caballeros las prefieren rubias”, en el ciclo de cine debate La Calesita. La comedia musical de 1953, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por Jane Russell y Marilyn Monroe, gira alrededor de Dorothy Shaw y Lorelei Lee, dos coristas que buscan solteros ricos para seducirlos, pero en su viaje rumbo a París vivirán numerosas complicaciones con todo tipo de enredos y situaciones a bordo de un lujoso transatlántico.
La agenda de hoy trae además la charla “Una interpretación definitiva, que tendrá lugar a partir de las 19.30 en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56), con la intervención de María Isabel Heredia, Eugenia Bulacios Zamora, Rosalba Mirabella, Javier Soria Vázquez, Belén Aguirre y Daniel Duchen, y la moderación de Gustavo Urch. Será un diálogo abierto entre artistas y público en torno al proyecto “Así te veo sin haberte visto alguna vez”, para vincular ese espacio con la comunidad a través del arte contemporáneo, la reflexión y la memoria colectiva. El cierre será con la música de Sol Rodríguez Díaz.