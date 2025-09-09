Secciones
Flavio Briatore dio a conocer la fecha en la que se definirá la continuidad de Franco Colapinto

El directivo de Alpine puso plazos y la decisión llegaría antes del GP de Brasil. El argentino se juega todo en la recta final.

Flavio Briatore dio a conocer la fecha en la que se definirá la continuidad de Franco Colapinto
Hace 1 Hs

En Monza, Alpine generó más titulares fuera de la pista que en el circuito. La escudería confirmó la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, aunque la incógnita gira en torno a quién será su compañero la próxima temporada. El nombre de Franco Colapinto está en evaluación.

El piloto argentino, que reemplazó a Jack Doohan, mostró una evolución progresiva, pero el equipo quiere ver más. Todavía no definieron su futuro en la Fórmula 1 y esperan analizar su rendimiento en lo que queda del calendario. En ese contexto, Flavio Briatore puso un plazo concreto.

"Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver" afirmó Briatore en SkySports. Sus palabras hacen pensar que la decisión sobre Colapinto llegará antes de que la temporada entre en la recta final, probablemente cerca del Gran Premio de Brasil.

Interlagos será la última cita antes de una seguidilla de tres fines de semana consecutivos con definiciones. Allí, Alpine debería tener resuelto el nombre de su segundo piloto. Para Colapinto, la oportunidad está servida, pero también la presión.

Camino al desenlace

Brasil se perfila como el escenario en el que se sabrá si el argentino sigue en la Fórmula 1 o si la escudería opta por otro camino.

