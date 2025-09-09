"Te amo hermanito": el mensaje que hizo emocionar a Otamendi antes de su adiós con la Selección

Ya tras el 3-0 frente a Venezuela, Otamendi había deslizado que ese encuentro sería su último oficial en suelo argentino. Reconoció que "ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina" y que desde que llegó al predio se preparó mentalmente para disfrutar sabiendo que su familia lo acompañaría en un estadio colmado. Así comenzó a vivir su despedida.