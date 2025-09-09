Florencia Carignano y Juliana Santillán protagonizaron un fuerte cruce por la política económica

Todo comenzó cuando Carignano, integrante de Unión por la Patria, lanzó críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo. “Hay que prohibirle la salida a Luis Caputo y equipo económico. Están saqueando al país. No puede volver a pasar que se vayan a vivir tranquilos a Estados Unidos y nos dejen con esta hipoteca impagable y que sus amigos se la lleven toda”, escribió. La publicación estuvo acompañada por los hashtags “corruptos” y “estafadores”.