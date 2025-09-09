Florencia Carignano y Juliana Santillán protagonizaron un fuerte cruce por la política económica

Un fuerte cruce se produjo en redes sociales entre las diputadas Florencia Carignano y Juliana Santillán por el rumbo económico de la administración libertaria y las acusaciones cruzadas de corrupción.
Todo comenzó cuando Carignano, integrante de Unión por la Patria, lanzó críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo. “Hay que prohibirle la salida a Luis Caputo y equipo económico. Están saqueando al país. No puede volver a pasar que se vayan a vivir tranquilos a Estados Unidos y nos dejen con esta hipoteca impagable y que sus amigos se la lleven toda”, escribió. La publicación estuvo acompañada por los hashtags “corruptos” y “estafadores”.
Los cuestionamientos de la legisladora llegaron tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en las últimas legislativas bonaerenses, donde el peronismo logró una ventaja de 13 puntos. El traspié se dio en un escenario ya complicado para el oficialismo, golpeado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la filtración de audios atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En ese contexto, el Gobierno analiza posibles cambios de gabinete. Fue entonces cuando Santillán recogió el guante y respondió a su par opositora. “Venir del kirchnerismo y hablar de saqueo es inédito e hipócrita. Ustedes son una ‘organización criminal’, descarada y comprobada por el afano de un botín de, cómo mínimo, 1000 millones de dólares. Así es la corrupción de los Kirchner”, expresó en X.
La diputada libertaria también dirigió sus críticas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “La chorra sigue controlando la mayor parte del movimiento político que domina la miseria de este país desde hace décadas. El peronismo, que en su versión kirchnerista fue instaurado por Néstor Kirchner, ha sido continuado por ella misma y tiene ya en su hijo Máximo un claro heredero”.
Insisto: a Caputo hay que prohibirle la salida del paÃs. Tiene que dar muchas explicaciones sobre la gran estafa y el robo que estÃ¡ perpetrando como ministro de EconomÃa.@LuisCaputoAR traÃ© de vuelta el oro de los argentinos. Â¿CÃ³mo puede ser que te niegues a decir dÃ³nde estÃ¡?â¦ https://t.co/LKpzkbI1Kc— Florencia Carignano (@florcarignanook) September 9, 2025
“Todos prendidos. Ustedes son el plan sistemático y comprobado de corrupción en Argentina. Con denuncia, proceso y condena firme”, remató Santillán.
Carignano, por su parte, volvió a apuntar contra el ministro Caputo: “Insisto: a Caputo hay que prohibirle la salida del país. Tiene que dar muchas explicaciones sobre la gran estafa y el robo que está perpetrando como ministro de Economía”.
En su respuesta también mencionó la polémica por el oro del Banco Central: “Caputo traé de vuelta el oro de los argentinos. ¿Cómo puede ser que te niegues a decir dónde está?”. Cabe recordar que en julio de 2024, el propio Caputo confirmó que se había realizado un envío de lingotes al exterior para obtener rendimiento adicional de los activos, en un contexto de escasez de divisas, lo que despertó fuertes cuestionamientos de la oposición.
Finalmente, Carignano cerró su mensaje con un comentario dirigido a Santillán: “PD: Juli, escribiste esto a las 3.42 AM. Alta gira. Andá a dormir”.