Secciones
Seguridad

Las cámaras de seguridad permitieron detener a un ladrón en Banda del Río Salí

Un hombre fue sorprendido en pleno intento de robo de un vehículo tras ser captado por el centro de monitoreo. La intervención inmediata de los vigías municipales evitó el hecho y permitió la aprehensión.

Las cámaras de seguridad permitieron detener a un ladrón en Banda del Río Salí
Hace 1 Hs

El accionar coordinado entre el Centro de Monitoreo y los vigías municipales de Banda del Río Salí permitió frustrar un robo y detener al sospechoso en plena madrugada.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 de este martes, en la intersección de las calles Independencia y Chile, donde las cámaras de seguridad detectaron a un individuo que ingresaba a un automóvil blanco con intenciones de sustraer sus pertenencias.

De inmediato, se emitió la alerta a los móviles que patrullaban la zona. Las imágenes difundidas por el centro de monitoreo muestran la secuencia completa: el sospechoso introduciéndose sigilosamente en el vehículo, la llegada de los vigías y el momento en que el hombre intenta escapar. Finalmente, los agentes lograron reducirlo en el suelo y frustrar la huida.

Posteriormente, un oficial de la comisaría local se hizo presente en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y dar inicio a las actuaciones correspondientes. El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, que continuará con el proceso legal.

La acción conjunta entre el monitoreo y los vigías resultó determinante para evitar el robo y garantizar la aprehensión del sospechoso, reforzando el compromiso de las autoridades locales con la seguridad ciudadana en Banda del Río Salí.

Temas Banda del Río Salí
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
6

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Comentarios