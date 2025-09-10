Efemérides del miércoles 10 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 10 de septiembre de 2008 en Ginebra, Suiza, el acelerador de partículas LHC, el más grande y con mayor energía en el mundo, también conocido como el Gran Colisionador de Hadrones, comienza a funcionar con éxito tras hacer circular por el acelerador un haz de mil millones de protones en poco más de 50 minutos. El éxito del LHC lo convirtió en una de las efemérides más relevantes de la fecha.
Construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) entre 1998 y 2008, durante el proyecto participaron más de 10 mil científicos de diferentes universidad y laboratorios de más de 100 países. Actualmente, el acelerador de partículas LHC está ubicado debajo de un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y a una profundidad máxima de 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza.
A su vez, el 10 de septiembre también se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, establecido en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el tratado a tiempo del suicidio.
El 10 de septiembre también se celebra el Día del Terapeuta Ocupacional en Argentina, establecido en conmemoración de la epidemia de poliomielitis que hubo en el país en 1956. Ese mismo año se creó el Centro de Rehabilitación del Lisiado de Buenos Aires, que posteriormente pasaría a ser la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional de Argentina.
Lo que pasó un día como hoy
1586 – Se coloca en el centro de la plaza de San Pedro del Vaticano un obelisco originario de Egipto.
1721 – La Paz de Nystadt pone fin a la guerra entre Rusia y Suecia.
1797 – Muere Mary Wollstonecraft, escritora inglesa.
1814 – El Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Gervasio de Posadas, separa la provincia de Entre Ríos de la de Corrientes.
1816 – Fusilan a Manuel Bernardo Alvarez, Manuel García y Dionisio Tejada, españoles que apoyaban la causa de los patriotas colombianos.
1827 – Muere Ugo Foscolo, poeta y novelista italiano.
1833 – Muere el Dr. Juan José Paso, secretario de la Primera Junta de Gobierno.
1838 – El colombiano José Rodríguez recorre 1 km bajo las aguas del río Guayas dentro de un sumergible creado por él, al que denomina «El hipopótamo».
1846 – Elias Howe patenta su máquina de coser.
1862 – Muere presidente paraguayo Carlos López.
1865 – Se termina la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, que había comenzado en 1755.
1898 – Asesinan a Elizabeth (más conocida como Sissi), Emperatriz de Austria.
1911 – Nace Nelly Omar, actriz y cantante argentina.
1919 – Tratado de Saint Germain que oficializa el desmembramiento del Imperio Austro-Húngaro.
1938 – Nace Karl Lagerfeld, diseñador de modas.
1941 – Nace Stephen Jay Gould, paleontólogo estadounidense.
1945 – Nace el cantante puertorriqueño José Feliciano.
1952 – Primera sesión de los 77 diputados de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, antecesora del Parlamento Europeo.
1960 – Nace Colin Firth, actor británico.
1961 – Mueren 16 espectadores y el piloto W. Berghe de Trips en un accidente en el circuito de Monza, Italia.
1974 – Guinea-Bissau logra su independencia de Portugal.
1976 – El Gobierno español aprueba el proyecto de ley de Reforma Política que abre el camino hacia la democracia.
1981 – El Guernica de Picasso vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York junto a los 23 bocetos que lo completan.
1988 – Carlos Salinas de Gortari es elegido presidente de México.
1990 – Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait.
1990 – El príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica.
1994 – La VIII cumbre del Grupo de Río exige reformas democráticas en Cuba y el fin del embargo de EE.UU. a la isla.
1999 – Muere Alfredo Kraus, tenor español.
1999 – Nace en el Hospital King’s College en Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna.
2008 – En Ginebra (Suiza), el acelerador de partículas LHC del CERN, comienza a funcionar con éxito tras hacer circular por el acelerador un haz de mil millones de protones en poco más de 50 minutos.
2015 – El dirigente opositor venezolano Leopoldo López es condenado a 13 años y 9 meses de prisión por incitar a la violencia.
2018 – Muere Carlos Garaycochea, humorista gráfico, escritor, guionista y artista plástico argentino.
2018 – Muere Paul Virilio, filósofo y urbanista francés.