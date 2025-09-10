Efemérides del miércoles 10 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 10 de septiembre de 2008 en Ginebra, Suiza, el acelerador de partículas LHC, el más grande y con mayor energía en el mundo, también conocido como el Gran Colisionador de Hadrones, comienza a funcionar con éxito tras hacer circular por el acelerador un haz de mil millones de protones en poco más de 50 minutos. El éxito del LHC lo convirtió en una de las efemérides más relevantes de la fecha.