El riesgo para los ciclistas en las rutas

Mientras tanto, está claro que esta realidad contradictoria reclama atención porque los riesgos siguen latentes, en la medida en que no cambian las circunstancias. Estas son complejas pero se las entienda. Por un lado, la norma prohibitiva, en función de la seguridad, que acaso podría morigerarse con el compromiso de Vialidad nacional, responsable del mantenimiento de la carretera, de agregar medidas como cartelería de advertencia, mejora de banquinas (que en algunos sectores están en mal estado) y advertencias a los automovilistas para bajar la velocidad en función del uso intenso de vehículos chicos y de los accesos sobre todo a clubes y a barrios cerrados que han crecido en la zona. En otras zonas del país, como Córdoba, hay extensos tramos de rutas nacionales en los que se exige bajar la velocidad a 80 km/h y hasta 60 Km/h por estas razones.