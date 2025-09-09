Rosario: rescataron a dos perros que habían quedado encerrados en una camioneta bajo el sol y detuvieron a sus dueños

En aquel procedimiento también intervino el abogado de la acusada, Juan Emilio Molina, quien declaró: “Son cosas que pasan, las tragedias pasan, tampoco hay que salir a pedir cárcel”. El letrado sostuvo que se trató de un hecho culposo y que “nadie quiere matar a su perro”, aunque reconoció la indignación que el caso provocó. La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Flagrancia.