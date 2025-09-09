Rosario: rescataron a dos perros que habían quedado encerrados en una camioneta bajo el sol y detuvieron a sus dueños

La ciudad de Rosario fue escenario de un episodio de maltrato animal que generó indignación. Este martes, cerca del mediodía, dos perros quedaron atrapados dentro de una Renault Kangoo blanca estacionada bajo el sol en el predio de un hipermercado de la zona sur.
El hallazgo ocurrió pasadas las 11, en bulevar Oroño al 6000, cuando un agente policial que se encontraba de franco advirtió la presencia de los animales en el interior del rodado. De inmediato notificó al Comando Radioeléctrico, que llegó al lugar y, alrededor de las 12.30, procedió a romper los vidrios de la camioneta para rescatarlos, según consignó el diario rosarino La Capital.
Los canes mostraban signos de estrés y riesgo por las altas temperaturas. Mientras se concretaba el rescate, los dueños del vehículo arribaron al lugar y, por disposición del fiscal interviniente, fueron aprehendidos en ese mismo momento.
La Brigada de Rescate Animal acudió con un móvil para asistir a los animales y garantizar su traslado en condiciones seguras, de acuerdo con el protocolo correspondiente. Posteriormente, el procedimiento fue remitido a la comisaría 21ª, que elaboró las actuaciones de rutina y mantuvo la comunicación con la Fiscalía.
Un antecedente fatal
El caso recordó a un trágico episodio registrado a fines del año pasado en el centro de Rosario, donde un perro murió tras ser olvidado dentro de un Peugeot 208 por su dueña, identificada como P. S. G., comerciante de la zona.
El animal, llamado “Coco”, fue hallado sin vida sobre el asiento del acompañante, luego de pasar varias horas en el interior del vehículo cerrado y sin ventilación, en una jornada donde la temperatura superó los 31 grados.
La situación derivó en el reclamo de los vecinos, que se congregaron alrededor del auto y manifestaron su indignación. La escena fue transmitida en vivo por Canal 3 de Rosario, que captó el momento en que la mujer regresó, rompió en llanto y alegó: “Me olvidé, no lo dejé encerrado”. A lo que una vecina le respondió: “Lo dejaste solo, tan solo que se murió”.
La dueña fue detenida por la Brigada Motorizada y trasladada a la comisaría 2ª, aunque recuperó la libertad esa misma noche. Enfrentó una causa por la Ley Sarmiento, que prevé penas de entre 15 días y un año de prisión para quienes maltraten o ejerzan crueldad contra los animales.
El cuerpo de Coco fue retirado por la Brigada de Rescate Animal y trasladado a una morgue, mientras que el vehículo fue remolcado al corralón municipal.
En aquel procedimiento también intervino el abogado de la acusada, Juan Emilio Molina, quien declaró: “Son cosas que pasan, las tragedias pasan, tampoco hay que salir a pedir cárcel”. El letrado sostuvo que se trató de un hecho culposo y que “nadie quiere matar a su perro”, aunque reconoció la indignación que el caso provocó. La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Flagrancia.