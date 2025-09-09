Interna libertaria: el "Gordo Dan" salió a pedir la renuncia de "Lule" Menem y Sebastián Pareja

Luego de la dura derrota en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, la interna de La Libertad Avanza (LLA) estalló por los aires y con el correr de los días se recrudece. Hoy, Daniel Parasini, más conocido como el "Gordo Dan", apuntó directamente contra Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja y les pidió la renuncia.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el dirigente afirmó: "Si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei".
"Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", agregó.
La reunión de la mesa política
En la Casa Rosada, Javier Milei encabezó este martes una reunión con su mesa política nacional ampliada. Estuvieron presentes su hermana y secretaria general, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Diputados Martín Menem, el portavoz presidencial Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.
El encuentro se dio en medio del fuerte cimbronazo político que significó la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires frente a Fuerza Patria.
Tras el cónclave, que comenzó a las 9.30 y se extendió por dos horas, La Libertad Avanza difundió un comunicado en redes sociales. Allí ratificaron que el Gobierno mantendrá su hoja de ruta económica y política. “Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron”, indicaron.
“Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o la Argentina retrocede”.