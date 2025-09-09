Interna libertaria: el "Gordo Dan" salió a pedir la renuncia de "Lule" Menem y Sebastián Pareja

Tras el cónclave, que comenzó a las 9.30 y se extendió por dos horas, La Libertad Avanza difundió un comunicado en redes sociales. Allí ratificaron que el Gobierno mantendrá su hoja de ruta económica y política. “Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron”, indicaron.