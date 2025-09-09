Secciones
Política

Interna libertaria: el "Gordo Dan" salió a pedir la renuncia de "Lule" Menem y Sebastián Pareja

El dirigente los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano".

Interna libertaria: el Gordo Dan salió a pedir la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja
Hace 1 Hs

Luego de la dura derrota en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, la interna de La Libertad Avanza (LLA) estalló por los aires y con el correr de los días se recrudece. Hoy, Daniel Parasini, más conocido como el "Gordo Dan", apuntó directamente contra Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja y les pidió la renuncia.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el dirigente afirmó: "Si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei".

"Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", agregó.

Interna libertaria: el Gordo Dan salió a pedir la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja

La reunión de la mesa política

En la Casa Rosada, Javier Milei encabezó este martes una reunión con su mesa política nacional ampliada. Estuvieron presentes su hermana y secretaria general, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Diputados Martín Menem, el portavoz presidencial Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo.

El encuentro se dio en medio del fuerte cimbronazo político que significó la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires frente a Fuerza Patria.

Tras el cónclave, que comenzó a las 9.30 y se extendió por dos horas, La Libertad Avanza difundió un comunicado en redes sociales. Allí ratificaron que el Gobierno mantendrá su hoja de ruta económica y política. “Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron”, indicaron.

“Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o la Argentina retrocede”.

Temas Elecciones 2025 TucumánBuenos AiresProvincia de Buenos AiresJavier MileiLa Libertad AvanzaKarina MileiEduardo “Lule” Menem
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
6

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

¿Nuevos vetos?: Milei enfrenta una decisión clave sobre el Garrahan, las universidades y las provincias

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Comentarios