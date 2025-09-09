Una diputada electa de Misiones denunció a su pareja por violencia de género: "Te voy a matar"

Sucedió durante una cena que compartían con Agustín Villar, Walter Ríos y Débora Mangone. Estos dos últimos son pareja y también diputados provinciales electos. La velada se desarrollaba en el restaurante El Libanés de Posadas. Según la denuncia, en un momento Jabornicky comenzó a insultarla y amenazarla. “Te voy a matar. Sos una miserable. Van a necesitar un ADN para identificarte. Te voy a destruir. Voy a reventar tu teléfono, que encima lo compré yo. En una zanja te voy a dejar tirada”, habría dicho el dirigente, ligado al espacio libertario, según el relato de la víctima, que publicó Infobae.