El récord que a Lionel Messi siempre se le escapó y puede conseguir esta noche desde su casa

Hasta ahora, Messi jamás cerró una clasificación como el artillero de la competencia. En esta edición, con ocho goles en 12 partidos, encabeza la tabla y depende de lo que ocurra esta noche para sostenerse en la cima. La única amenaza es el colombiano Luis Díaz, que suma siete y visita a Venezuela, o el boliviano Miguel Terceros, que tiene seis y enfrentará a Brasil. Solo un doblete de alguno de ellos podría relegar al rosarino.