En medio de la tensión con EEUU, Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que la Navidad en ese país comenzará este año el 1° de octubre, en lugar de diciembre, como parte de un nuevo intento por “fomentar la economía”.
“Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, afirmó Maduro, y destacó: “Vamos a defender el derecho a la felicidad”. El presidente indicó que la iniciativa busca garantizar “espacios de unión ante las dificultades”.
En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, Maduro calificó este año como “bueno y bonito”, señalando que el país logró “rehacerse y reconstruirse” pese a las crisis internas y los problemas internacionales.
Una medida que se repite
Esta no es la primera vez que Maduro adelanta la Navidad en Venezuela. El mandatario ya lo había hecho en 2024, 2021 y en 2020, durante la pandemia de coronavirus Sars-CoV-2.
“Es septiembre y ya huele a Navidad y por eso este año, en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad”, expresó el mandatario frente a los espectadores que lo aplaudían el año pasado. “Arranca la Navidad el 1° de octubre”, precisó meses atrás, al igual que este año.
En 2020, Maduro anunció el inicio de la festividad el 15 de octubre, en plena pandemia, como estrategia para desviar la atención pública de los problemas que atravesaba el país. Al año siguiente, comunicó en redes sociales que la Navidad llegaría anticipadamente al Palacio de Miraflores el 4 de octubre, mostrando un video en X con la decoración de luces, árboles y adornos navideños.
“Llegó la navidad empezando en octubre”, dijo entonces acompañado de su esposa, Cilia Flores. “En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y colorido”, concluyó Maduro en la publicación.