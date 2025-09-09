Secciones
Mundo

En medio de la tensión con EEUU, Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela

“Vamos a defender el derecho a la felicidad”, aseguró el mandatario y dijo que la medida busca garantizar “espacios de unión ante las dificultades”.

Nicolás Maduro. Nicolás Maduro.
Hace 1 Hs

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que la Navidad en ese país comenzará este año el 1° de octubre, en lugar de diciembre, como parte de un nuevo intento por “fomentar la economía”.

“Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, afirmó Maduro, y destacó: “Vamos a defender el derecho a la felicidad”. El presidente indicó que la iniciativa busca garantizar “espacios de unión ante las dificultades”.

En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, Maduro calificó este año como “bueno y bonito”, señalando que el país logró “rehacerse y reconstruirse” pese a las crisis internas y los problemas internacionales.

Una medida que se repite 

Esta no es la primera vez que Maduro adelanta la Navidad en Venezuela. El mandatario ya lo había hecho en 2024, 2021 y en 2020, durante la pandemia de coronavirus Sars-CoV-2. 

“Es septiembre y ya huele a Navidad y por eso este año, en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad”, expresó el mandatario frente a los espectadores que lo aplaudían el año pasado. “Arranca la Navidad el 1° de octubre”, precisó meses atrás, al igual que este año.

En 2020, Maduro anunció el inicio de la festividad el 15 de octubre, en plena pandemia, como estrategia para desviar la atención pública de los problemas que atravesaba el país. Al año siguiente, comunicó en redes sociales que la Navidad llegaría anticipadamente al Palacio de Miraflores el 4 de octubre, mostrando un video en X con la decoración de luces, árboles y adornos navideños.

“Llegó la navidad empezando en octubre”, dijo entonces acompañado de su esposa, Cilia Flores. “En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y colorido”, concluyó Maduro en la publicación.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaNicolás MaduroDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
6

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Las fuerzas del cielo no votan

Las fuerzas del cielo no votan

Comentarios