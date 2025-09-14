Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?

El papel del lactato

El secreto está en la fisiología. Cada vez que los músculos se contraen, producen lactato, una sustancia que estimula a los transportadores GLUT4 a trasladarse hacia la superficie de las células musculares. Esto les permite absorber glucosa directamente de la sangre, ayudando a estabilizar los niveles de energía y reduciendo los picos de insulina.

“Este mecanismo lleva la glucosa a los músculos, que es donde la queremos”, aclara la especialista.