Ejercicio después de los 50: la máquina Pec Fly, aliada para ganar músculo y cuidar la salud

Hacer entrenamiento luego de determinada edad es fundamental para el bienestar físico.

Hace 1 Hs

Mantenerse activo es clave para el bienestar a cualquier edad, pero después de los 50 años el fortalecimiento muscular cobra aún más importancia. Una de las herramientas más efectivas para trabajar los pectorales en esta etapa de la vida es la máquina Pec Fly, un aparato que permite tonificar el pecho de manera segura y estable.

A diferencia de otros métodos que exigen equilibrio, como pesas libres, bancos o pelotas, la máquina Pec Fly brinda una base firme que facilita la correcta ejecución del movimiento. Por eso, se recomienda especialmente para mujeres mayores de 50 años que buscan aumentar masa muscular, mejorar la densidad ósea y acelerar el metabolismo.

¿Cómo se hace el ejercicio?

El movimiento en la Pec Fly es sencillo y accesible, incluso para quienes recién comienzan:

Sentarse con la espalda bien apoyada en el respaldo y los pies firmes en el suelo.

Tomar las manijas manteniendo codos y muñecas a la altura de los hombros.

Juntar los brazos frente al pecho de manera lenta y controlada, con una ligera flexión de codos.

Hacer una breve pausa con los brazos en el centro antes de volver despacio a la posición inicial.

Se recomienda comenzar con dos series de 7 a 10 repeticiones, aumentando la carga progresivamente a medida que el cuerpo se adapta.

Beneficios a largo plazo

Además de fortalecer los pectorales, este ejercicio contribuye al desarrollo de masa muscular magra, ayuda a proteger la salud ósea y mejora la postura. Todo esto se traduce en una mejor calidad de vida y en más energía para las actividades cotidianas.

