La historia del ex rugbier que, a partir de una dura lesión, decidió dedicar su vida para ayudar a otras personas

Su vida cambió de manera radical a los 20 años. Jugaba al rugby en Francia cuando, en medio de un partido, un mal movimiento en un tackle le provocó una lesión cervical que lo dejó en silla de ruedas. A partir de entonces, lo que pudo haber sido un final abrupto se transformó en el inicio de un camino distinto, cargado de desafíos, pero también de oportunidades.