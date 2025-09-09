Esta noche, Panorama Tucumano recibe a la intendenta Rossana Chahla y al analista Leandro Graglia

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, tendrá invitados de peso para abordar la agenda política y electoral del país. En el piso estará la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien dialogará sobre la gestión municipal y los desafíos inmediatos de la Capital.
La emisión también contará con la presencia de Leandro Graglia, analista político y autoridad de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina, que compartirá su mirada sobre el escenario nacional.
El especialista realizará un balance de las elecciones celebradas en Buenos Aires y adelantará las claves de lo que se perfila para los comicios de octubre.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).