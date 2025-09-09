Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Esta noche, Panorama Tucumano recibe a la intendenta Rossana Chahla y al analista Leandro Graglia

Esta noche, Panorama Tucumano recibe a la intendenta Rossana Chahla y al analista Leandro Graglia
Hace 2 Hs

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, tendrá invitados de peso para abordar la agenda política y electoral del país. En el piso estará la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien dialogará sobre la gestión municipal y los desafíos inmediatos de la Capital.

La emisión también contará con la presencia de Leandro Graglia, analista político y autoridad de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina, que compartirá su mirada sobre el escenario nacional. 

El especialista realizará un balance de las elecciones celebradas en Buenos Aires y adelantará las claves de lo que se perfila para los comicios de octubre.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánPanorama tucumanoRossana ChahlaFederico van MamerenGabriela Baigorrí
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
6

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Más Noticias
Susto en Barrio Sur: una camioneta se estrelló contra dos árboles y terminó sobre la vereda

Susto en Barrio Sur: una camioneta se estrelló contra dos árboles y terminó sobre la vereda

LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

Proponen revalorizar el parque Avellaneda con más verde y menos ferias

Proponen revalorizar el parque Avellaneda con más verde y menos ferias

Falta de control, caída de pasajeros y costos: las causas del paro en las líneas 8 y 131, según Berreta

Falta de control, caída de pasajeros y costos: las causas del paro en las líneas 8 y 131, según Berreta

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Enseñame Tucumán: el viaje de dos mejores amigas a una final soñada

Enseñame Tucumán: el viaje de dos mejores amigas a una final soñada

Comentarios