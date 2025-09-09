Para prevenir enfermedades crónicas en la infancia, impulsan en Tucumán los kioscos escolares saludables

El Sistema Provincial de Salud, a través de su Área Operativa Noroeste, está llevando a cabo un programa de educación alimentaria y nutricional en escuelas, enfocado en la promoción de kioscos saludables.
La licenciada Luciana Barrionuevo, nutricionista y educadora en diabetes, explicó que el programa se centra en trabajar con niños de 4 y 5 años, utilizando actividades lúdicas y juegos para enseñar la importancia de una alimentación saludable.
“Este método pedagógico busca que los niños aprendan de manera divertida a reconocer los beneficios de consumir alimentos nutritivos, accesibles y de estación. La iniciativa también busca enseñar a los pequeños cómo cubrir sus necesidades nutricionales con porciones adecuadas para su edad”, comentó.
Uno de los pilares del programa es la promoción de kioscos escolares saludables, se trata de ofrecer a los estudiantes una mayor variedad de opciones nutritivas y económicas, que sirvan como alternativa a los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, grasas y sodio. Al reducir el consumo de estos productos y aumentar la ingesta de alimentos nutritivos, se busca garantizar un desarrollo y crecimiento adecuados en esta etapa crucial de la vida infantil.
Barrionuevo, además, explicó que “este proyecto tiene como finalidad, prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, promoviendo cambios a nivel conductual y una alimentación más consciente. La estrategia está basada en generar un impacto positivo en los hábitos alimenticios de la comunidad escolar, creando un ambiente que facilite la toma de decisiones saludables para el futuro”.