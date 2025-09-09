Para prevenir enfermedades crónicas en la infancia, impulsan en Tucumán los kioscos escolares saludables

Uno de los pilares del programa es la promoción de kioscos escolares saludables, se trata de ofrecer a los estudiantes una mayor variedad de opciones nutritivas y económicas, que sirvan como alternativa a los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, grasas y sodio. Al reducir el consumo de estos productos y aumentar la ingesta de alimentos nutritivos, se busca garantizar un desarrollo y crecimiento adecuados en esta etapa crucial de la vida infantil.