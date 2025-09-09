Secciones
SociedadActualidad

Para prevenir enfermedades crónicas en la infancia, impulsan en Tucumán los kioscos escolares saludables

La iniciativa, realizada en el Caps de Villa Muñecas, busca fomentar hábitos alimenticios sanos desde las primeras etapas de la vida.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 15 Min

El Sistema Provincial de Salud, a través de su Área Operativa Noroeste, está llevando a cabo un programa de educación alimentaria y nutricional en escuelas, enfocado en la promoción de kioscos saludables.

La licenciada Luciana Barrionuevo, nutricionista y educadora en diabetes, explicó que el programa se centra en trabajar con niños de 4 y 5 años, utilizando actividades lúdicas y juegos para enseñar la importancia de una alimentación saludable. 

“Este método pedagógico busca que los niños aprendan de manera divertida a reconocer los beneficios de consumir alimentos nutritivos, accesibles y de estación. La iniciativa también busca enseñar a los pequeños cómo cubrir sus necesidades nutricionales con porciones adecuadas para su edad”, comentó.

Uno de los pilares del programa es la promoción de kioscos escolares saludables, se trata de ofrecer a los estudiantes una mayor variedad de opciones nutritivas y económicas, que sirvan como alternativa a los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, grasas y sodio. Al reducir el consumo de estos productos y aumentar la ingesta de alimentos nutritivos, se busca garantizar un desarrollo y crecimiento adecuados en esta etapa crucial de la vida infantil.

Barrionuevo, además, explicó que “este proyecto tiene como finalidad, prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, promoviendo cambios a nivel conductual y una alimentación más consciente. La estrategia está basada en generar un impacto positivo en los hábitos alimenticios de la comunidad escolar, creando un ambiente que facilite la toma de decisiones saludables para el futuro”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
5

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Prohíben en Europa un tipo de esmaltes semipermanentes por su impacto en la salud

Prohíben en Europa un tipo de esmaltes semipermanentes por su impacto en la salud

Qué necesitás saber para ingresar al Banco Mundial y mudarte a Washington

Qué necesitás saber para ingresar al Banco Mundial y mudarte a Washington

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

La historia de 10 mujeres que dejaron su impronta en la vida universitaria tucumana

La historia de 10 mujeres que dejaron su impronta en la vida universitaria tucumana

Las fuerzas del cielo no votan

Las fuerzas del cielo no votan

Comentarios