Córdoba abre convocatoria para la feria de arte contemporáneo más esperada de 2026

El arte latinoamericano ya tiene fecha de encuentro en Córdoba. La segunda edición de Capital Feria de Arte Latinoamericano se desarrollará del 12 al 15 de marzo de 2026 en el Distrito Capitalinas y promete reunir a treinta galerías de distintos países.
El evento busca visibilizar la diversidad de prácticas y lenguajes artísticos de la región, consolidándose como un espacio de circulación, reflexión y comercialización de obras contemporáneas. Pero la atención está puesta en el presente: la convocatoria para participar está abierta y se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2025, según informaron los organizadores.
Cómo postularse
Las galerías y proyectos interesados deben inscribirse a través de los formularios disponibles en su página web (capitalferia.com.ar). Allí se detallan los requisitos: cada proyecto podrá presentar hasta cuatro artistas con un desarrollo conceptual y un diseño expositivo.
El jurado estará compuesto por Nancy Rojas (curadora del MALBA), Ana Castella (directora del Salón ACME, México) y Valeria López (directora de la Galería Satélite). Además, Luz Novillo Corvalán y Mercedes López Moreyra, directoras de Capital Feria, participarán como veedoras.
En total, se seleccionarán 30 propuestas que representen la riqueza y diversidad del arte latinoamericano, con especial interés en formatos emergentes y enfoques innovadores.
Costos y beneficios
El valor de participación es de 2000 dólares por stand, que puede abonarse en tres cuotas: 20% hasta el 10 de noviembre, 40% hasta el 10 de diciembre y el 40% restante hasta el 10 de febrero de 2026.
El costo incluye stand con panelería blanca, iluminación, señalización, credenciales, invitaciones al evento, limpieza, seguridad y la inclusión en la estrategia de comunicación y catálogo online.
Cada galería deberá encargarse de seguros de obra, transporte y montaje específico, así como de la atención de su stand durante los cuatro días de la feria.
Un espacio para crecer
Capital Feria nació en Córdoba como un punto estratégico de encuentro y visibilidad para el arte contemporáneo. La primera edición logró instalarse en el calendario cultural y esta segunda promete más alcance, con una propuesta boutique que reunirá a treinta galerías.
El evento no busca replicar modelos tradicionales, sino generar un espacio propio, sensible al contexto regional y abierto a nuevas generaciones de artistas y gestores culturales. Para jóvenes interesados en el arte, la feria representa un lugar donde se cruzan galerías, proyectos independientes y debates sobre la cultura contemporánea en América Latina.