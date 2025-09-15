Secciones
SociedadEducación

Protocolo de Género: qué hacer si sufrís violencia, acoso o discriminación en la UNT

En cada facultad hay una referencia para consultas, intervenciones o denuncias. Las pautas vigentes garantizan acompañamiento integral sin revictimización.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. Cada facultad tiene referentes, y correos de contacto para consultas o denuncias. / ARCHIVO LA GACETA PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN. Cada facultad tiene referentes, y correos de contacto para consultas o denuncias. / ARCHIVO LA GACETA
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 27 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de TucumánFacultad de Filosofía y LetrasArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuánta sal es mucha?: cómo saber la consumición adecuada de sodio

¿Cuánta sal es "mucha"?: cómo saber la consumición adecuada de sodio

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
2

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
3

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
4

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
6

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Más Noticias
La contundente declaración de Mariano Campodónico, luego de la goleada de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela

La contundente declaración de Mariano Campodónico, luego de la goleada de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

¿Qué santos se recuerda el 15 de septiembre?

¿Qué santos se recuerda el 15 de septiembre?

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Dotarán de iluminación a rutas y accesos a ciudades de Tucumán

Dotarán de iluminación a rutas y accesos a ciudades de Tucumán

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Comentarios