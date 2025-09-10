Secciones
SociedadEducación

Estudiar en el MIT sin viajar a Estados Unidos ahora es posible con su plataforma online

El Massachusetts Institute of Technology abrió un abanico de posibilidades para estudiantes y profesionales que quieren capacitarse sin pagar pasajes ni matrículas.

EDUCACIÓN DIGITAL. El MIT ofrece cursos gratuitos y pagos que permiten acceder a contenidos de nivel mundial sin necesidad de viajar a Estados Unidos. EDUCACIÓN DIGITAL. El MIT ofrece cursos gratuitos y pagos que permiten acceder a contenidos de nivel mundial sin necesidad de viajar a Estados Unidos. / GOOGLE
Hace 21 Hs

Formarse en una de las instituciones más prestigiosas del mundo sin salir de casa ya no es un sueño. El Massachusetts Institute of Technology (MIT), referente global en innovación y tecnología, ofrece una amplia variedad de cursos en línea que se pueden aprovechar desde cualquier lugar del planeta. Su propuesta combina opciones gratuitas con programas pagos que incluyen certificaciones académicas de peso internacional.

El acceso se organiza en tres caminos principales: MIT OpenCourseWare, MITx en edX y MIT Professional Education. Cada uno responde a necesidades diferentes, desde el aprendizaje autodidacta hasta la búsqueda de títulos formales que sumen en el currículum.

MIT OpenCourseWare: el acceso más libre

La iniciativa OpenCourseWare fue pionera en la educación abierta. Su plataforma permite descargar materiales de casi todos los cursos de grado y posgrado sin necesidad de registro. Allí se encuentran apuntes, ejercicios, lecturas y exámenes diseñados por los mismos docentes que dictan las clases en el campus de Massachusetts.

La desventaja es que no se otorgan certificados, ya que no hay interacción con profesores ni evaluaciones oficiales. Aun así, muchos estudiantes la consideran una mina de oro para complementar sus carreras universitarias o explorar temas por pura curiosidad intelectual.

MITx en edX: cursos con certificación

El MIT es cofundador de edX, una de las plataformas de cursos masivos más importantes del mundo. Bajo la etiqueta MITx se agrupan cientos de cursos en áreas que van desde programación e inteligencia artificial hasta finanzas y biotecnología.

Quienes optan por esta vía pueden auditar los cursos sin costo o pagar por una certificación verificada. Estos certificados resultan útiles para acreditar conocimientos en entrevistas laborales o en redes profesionales como LinkedIn. Además, existen programas más avanzados como los MicroMasters, que permiten acumular créditos válidos para maestrías completas.

MIT Professional Education: el salto ejecutivo

La tercera vía apunta a profesionales y empresas que buscan mejorar su perfil en un nivel ejecutivo. MIT Professional Education ofrece programas de corta y larga duración, formaciones en alta dirección y capacitaciones diseñadas para organizaciones.

En este caso, los cursos son pagos, requieren postulación y otorgan certificados oficiales con reconocimiento internacional. Para quienes desean destacarse en campos estratégicos, representan una inversión que abre puertas en el mercado global.

Cómo elegir el camino adecuado

Definir el objetivo personal es el primer paso: aprender por interés propio, sumar un certificado o alcanzar un título completo. Según esa meta, el MIT ofrece distintas posibilidades. OpenCourseWare y edX son ideales para jóvenes que buscan explorar contenidos sin gastar dinero. En cambio, quienes quieran avales reconocidos deben inclinarse por MITx con certificación o por Professional Education.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados UnidosJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026
2

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
3

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil
4

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
5

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
6

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Más Noticias
Más allá de los ojos: ¿qué es la belleza en la experiencia de las personas ciegas?

Más allá de los ojos: ¿qué es la belleza en la experiencia de las personas ciegas?

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Comentarios