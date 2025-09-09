Secciones
Super Mario Bros: la historia del juego que salvó a Nintendo hace 40 años

Mario no es solo un héroe que rescata princesas: es un personaje que salvó a toda una industria y, cuatro décadas después, sigue saltando por encima del tiempo.

Hace 2 Hs

Este septiembre se cumplen 40 años del lanzamiento de Super Mario Bros., el icónico videojuego que no solo consolidó a Nintendo como líder mundial, sino que también transformó la industria del entretenimiento digital. Desde 1985, el plomero italiano más famoso del planeta acompañó a millones de jugadores atravesando tuberías verdes, esquivando enemigos y rescatando a la princesa Peach, dejando una huella imborrable en la cultura pop.

Los orígenes de Nintendo

La historia de Nintendo comenzó en 1889, cuando Fusajiro Yamauchi fundó la compañía en Kioto, Japón, fabricando naipes tradicionales tipo hanafuda. Con el paso de los años, la empresa se diversificó en juguetes electrónicos y consolas caseras, hasta revolucionar el mercado en 1980 con las consolas portátiles Game & Watch y en 1983 con la Famicom, conocida fuera de Japón como NES. Esta plataforma sentó las bases del éxito internacional de la compañía.

Nace un personaje legendario

El diseñador Shigeru Miyamoto, considerado el “Walt Disney de los videojuegos”, creó a Mario, quien apareció por primera vez en Donkey Kong (1981) como Jumpman, un carpintero que luego sería rebautizado en honor a Mario Segale, propietario de un almacén de Nintendo en Estados Unidos. El verdadero punto de inflexión llegó en 1985 con Super Mario Bros., título que reinventó el género de plataformas y relanzó a toda la industria tras un periodo de crisis.

El héroe que salvó los videojuegos

En 1983, la industria de los videojuegos en Norteamérica sufrió un colapso por exceso de consolas y juegos de baja calidad. Nintendo aprendió de esos errores y lanzó la NES en Estados Unidos con un sistema de licencias y controles de calidad innovadores. Super Mario Bros., con su jugabilidad intuitiva, diseño creativo y atractivo universal, recuperó la confianza del público y revitalizó el sector, consolidando a Nintendo como líder global y dando impulso a franquicias como The Legend of Zelda y Metroid.

Creatividad ante las limitaciones

Miyamoto y su colega Takashi Tezuka desarrollaron el juego enfrentando grandes restricciones técnicas: todo se diseñó en papel cuadriculado y se reutilizaron píxeles para optimizar la memoria del cartucho. Clásicos ejemplos son las nubes y arbustos idénticos o la transformación de Mario mediante un champiñón. El juego introdujo innovaciones como desplazamiento lateral, power-ups, mundos secretos y una banda sonora memorable compuesta por Koji Kondo. Con ocho mundos y 32 niveles, enseñó a los jugadores sus mecánicas de manera intuitiva, estableciendo un estándar en diseño lúdico.

Legado económico y cultural

Desde su lanzamiento, la saga Super Mario vendió más de 420 millones de copias y generado ingresos cercanos a $30.000 millones. Entre los títulos más célebres se encuentran Super Mario Bros. 3, Super Mario 64, Super Mario Galaxy y Super Mario Odyssey. Además, se expandió con spin-offs como Mario Kart, Mario Party y sagas deportivas, convirtiéndose en un fenómeno multigeneracional.

Más allá de los videojuegos

El impacto de Mario supera las consolas: Nintendo vendió más de 800 millones de consolas y 5,5 mil millones de videojuegos. La franquicia también llegó al cine con tres películas oficiales, incluyendo la taquillera versión animada de 2023, y a los parques temáticos Super Nintendo World en Japón, Estados Unidos y próximamente en Singapur.

Las fuerzas del cielo no votan
Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

