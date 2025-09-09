Super Mario Bros: la historia del juego que salvó a Nintendo hace 40 años

El héroe que salvó los videojuegos

En 1983, la industria de los videojuegos en Norteamérica sufrió un colapso por exceso de consolas y juegos de baja calidad. Nintendo aprendió de esos errores y lanzó la NES en Estados Unidos con un sistema de licencias y controles de calidad innovadores. Super Mario Bros., con su jugabilidad intuitiva, diseño creativo y atractivo universal, recuperó la confianza del público y revitalizó el sector, consolidando a Nintendo como líder global y dando impulso a franquicias como The Legend of Zelda y Metroid.