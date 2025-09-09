Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Amistoso Internacional
13: Estonia-Andorra (Disney+)
15.45: Gales-Canadá (Disney+)
Eliminatorias Europeas
13: Azerbaiyán-Ucrania (ESPN 2)
13: Armenia-Irlanda (Disney+)
15.30: Noruega-Moldavia (Disney+)
15.45: Serbia-Inglaterra (ESPN)
15.45: Albania-Letonia (Disney+)
15.45: Bosnia-Herzegovina-Austria (Disney+)
15.45: Chipre-Rumania (Disney+)
15.45: Francia-Islandia (Disney+)
15.45: Hungría-Portugal (Disney+)
Reserva LPF
14.45: Estudiantes LP-Defensa y Justicia (ESPN 3)
Eliminatorias Sudamericanas
20: Ecuador-Argentina (TyC Sports)
20.30: Venezuela-Colombia (DSports)
20.30: Perú-Paraguay (DSports 2)
20.30: Bolivia-Brasil (TyC Sports Play)
20.30: Chile-Uruguay (TyC Sports Play)