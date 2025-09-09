Secciones
Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Serbia-Inglaterra, Francia-Islandia y Hungría-Portugal se enfrentan por las Eliminatorias Europeas.

EL CIERRE. Argentina se despedirá de las Eliminatorias después de vencer a Venezuela en Buenos Aires. EL CIERRE. Argentina se despedirá de las Eliminatorias después de vencer a Venezuela en Buenos Aires. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 3 Hs

Amistoso Internacional

13: Estonia-Andorra (Disney+)

15.45: Gales-Canadá (Disney+)

Eliminatorias Europeas

13: Azerbaiyán-Ucrania (ESPN 2)

13: Armenia-Irlanda (Disney+)

15.30: Noruega-Moldavia (Disney+)

15.45: Serbia-Inglaterra (ESPN)

15.45: Albania-Letonia (Disney+)

15.45: Bosnia-Herzegovina-Austria (Disney+)

15.45: Chipre-Rumania (Disney+)

15.45: Francia-Islandia (Disney+)

15.45: Hungría-Portugal (Disney+)

Reserva LPF

14.45: Estudiantes LP-Defensa y Justicia (ESPN 3)

Eliminatorias Sudamericanas

20: Ecuador-Argentina (TyC Sports)

20.30: Venezuela-Colombia (DSports)

20.30: Perú-Paraguay (DSports 2)

20.30: Bolivia-Brasil (TyC Sports Play)

20.30: Chile-Uruguay (TyC Sports Play)

