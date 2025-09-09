El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Las condiciones del tiempo serán cada vez más cálidas en Tucumán y en el resto de la región, en la cuenta regresiva para la llegada de la primavera. Según el pronóstico se vienen días calurosos y para hoy se anticipa una máxima de 28 °C, en una jornada que estará soleada y obligará a muchos a volver con el abrigo en la mano.
La mañana comenzó algo fresca, con el cielo despejado y una humedad cercana al 75%. La temperatura mínima, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue de 9 °C, mientras que la sensación térmica llegó a los 8 °C. Se espera que, a partir de ahora, todos los días la mínima sea cada vez más alta.
Durante el resto de la mañana el cielo continuará despejado y para el mediodía se anuncian 23 °C y una humedad del 35 %. Los vientos serán leves del sector este y el calor se acentuará con el paso de las horas.
Sin nubes en el cielo, las horas más calurosas serán por la siesta y la tarde, cuando se alcance una máxima de 28 °C, con una sensación térmica de 29 °C. La humedad será baja, de un 28%, mientras que los vientos soplarán desde el sector este.
Para la noche la nubosidad será escasa y la humedad se mantendrá por encima del 60%. La temperatura retrocederá hasta los 16 °C hasta la medianoche. Los vientos soplarán desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo durante el miércoles prometen nubosidad variable por la mañana y cielo despejado por la tarde. La temperatura máxima será de 31 °C, mientras que la mínima rondaría los 11 °C.
El pronóstico augura para el jueves un leve descenso de la temperatura, que seguirá siendo alta ya que la máxima sería de al menos 24 °C. A partir del viernes y durante todo el fin de semana, las máximas podrían superar los 30 °C.