Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

La mínima fue de 9 °C. Se espera una jornada soleada y cálida. El pronóstico para el resto de la semana.

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Las condiciones del tiempo serán cada vez más cálidas en Tucumán y en el resto de la región, en la cuenta regresiva para la llegada de la primavera. Según el pronóstico se vienen días calurosos y para hoy se anticipa una máxima de 28 °C, en una jornada que estará soleada y obligará a muchos a volver con el abrigo en la mano.

La mañana comenzó algo fresca, con el cielo despejado y una humedad cercana al 75%. La temperatura mínima, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue de 9 °C, mientras que la sensación térmica llegó a los 8 °C. Se espera que, a partir de ahora, todos los días la mínima sea cada vez más alta.

Durante el resto de la mañana el cielo continuará despejado y para el mediodía se anuncian 23 °C y una humedad del 35 %. Los vientos serán leves del sector este y el calor se acentuará con el paso de las horas. 

Sin nubes en el cielo, las horas más calurosas serán por la siesta y la tarde, cuando se alcance una máxima de 28 °C, con una sensación térmica de 29 °C. La humedad será baja, de un 28%, mientras que los vientos soplarán desde el sector este.

Para la noche la nubosidad será escasa y la humedad se mantendrá por encima del 60%. La temperatura retrocederá hasta los 16 °C hasta la medianoche. Los vientos soplarán desde el noroeste.  

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las condiciones del tiempo durante el miércoles prometen nubosidad variable por la mañana y cielo despejado por la tarde. La temperatura máxima será de 31 °C, mientras que la mínima rondaría los 11 °C.

El pronóstico augura para el jueves un leve descenso de la temperatura, que seguirá siendo alta ya que la máxima sería de al menos 24 °C. A partir del viernes y durante todo el fin de semana, las máximas podrían superar los 30 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
2

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
3

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana
5

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
6

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Más Noticias
Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Rutas peligrosas en Tucumán: cinco muertos en siniestros viales

Rutas peligrosas en Tucumán: cinco muertos en siniestros viales

LA GACETA lanza un ciclo de conversaciones

LA GACETA lanza un ciclo de conversaciones

La historia de 10 mujeres que dejaron su impronta en la vida universitaria tucumana

La historia de 10 mujeres que dejaron su impronta en la vida universitaria tucumana

Las fuerzas del cielo no votan

Las fuerzas del cielo no votan

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios