El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Las condiciones del tiempo serán cada vez más cálidas en Tucumán y en el resto de la región, en la cuenta regresiva para la llegada de la primavera. Según el pronóstico se vienen días calurosos y para hoy se anticipa una máxima de 28 °C, en una jornada que estará soleada y obligará a muchos a volver con el abrigo en la mano.