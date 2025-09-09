Secciones
Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

Plan de trabajos en el municipio capitalino.

Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad y brindar mayor seguridad en la periferia de la capital, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán lleva adelante un plan de obras que incluye tareas de pavimentación de calles y acciones de urbanización. 

Los trabajos también apuntan a mejorar la interconexión entre barrios, para facilitar el acceso de los vecinos a servicios esenciales. 

En el Barrio Villa Angelina (Distrito 19), donde residen más de 2.000 personas, se pavimentaron cuatro cuadras de las calles 9 de Julio y Pérez Palavecino, se construyeron badenes en tres intersecciones estratégicas y se instaló un nuevo brazo de iluminación en respuesta a pedidos vecinales. Además, el barrio cuenta con cobertura total de cloacas, alumbrado público y refugios para usuarios del servicio de transporte. En tanto, en el Barrio Alejandro Heredia (Distrito 16), que alberga a más de 4.200 habitantes, se planificaron obras de carpeta asfáltica, cordón cuneta, badenes y conexiones domiciliarias de agua y cloaca. Allí, el Municipio ya logró que más de la mitad de las cuadras estén pavimentadas y cuenten con alumbrado público.

