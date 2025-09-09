Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

En el Barrio Villa Angelina (Distrito 19), donde residen más de 2.000 personas, se pavimentaron cuatro cuadras de las calles 9 de Julio y Pérez Palavecino, se construyeron badenes en tres intersecciones estratégicas y se instaló un nuevo brazo de iluminación en respuesta a pedidos vecinales. Además, el barrio cuenta con cobertura total de cloacas, alumbrado público y refugios para usuarios del servicio de transporte. En tanto, en el Barrio Alejandro Heredia (Distrito 16), que alberga a más de 4.200 habitantes, se planificaron obras de carpeta asfáltica, cordón cuneta, badenes y conexiones domiciliarias de agua y cloaca. Allí, el Municipio ya logró que más de la mitad de las cuadras estén pavimentadas y cuenten con alumbrado público.