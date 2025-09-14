¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?

El 14 de septiembre la Iglesia católica conmemora la Exaltación de la Santa Cruz, una fiesta litúrgica que recuerda el hallazgo de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo y su elevación como signo de salvación.
La tradición señala que fue Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien en el siglo IV halló la cruz en Jerusalén. Desde entonces, este día es una invitación a los fieles a contemplar la cruz no como instrumento de muerte, sino como símbolo de vida y victoria sobre el pecado.
Otros santos y beatos del 14 de septiembre
El santoral del 14 de septiembre también celebra a:
San Crescencio de Roma, mártir.
San Pedro de Bellevaux, abad.
San Materno de Colonia, obispo.
Beata Victoria Díez, maestra y mártir española.
La importancia del 14 de septiembre en la fe católica
La celebración de la Exaltación de la Santa Cruz ocupa un lugar especial en el calendario litúrgico porque resalta el núcleo de la fe cristiana: la muerte y resurrección de Jesús.
En muchos países se realizan procesiones, misas solemnes y actos de veneración de la cruz, recordando que este signo, lejos de ser un símbolo de derrota, representa la esperanza y la redención para los creyentes.