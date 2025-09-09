Il Divo recrea temas clásicos a la luz de las velas

El recorrido será por composiciones emblemáticas relacionadas con el romance, el desamor y la alegría en la construcción de un estilo propio, que se llamó pópera, dentro del género de crossover clásico en la fusión de la ópera, la música latina, el folclore, lo sacro, el bolero o el tango. “Queremos que el público sienta un viaje entre la música moderna y la ópera”, plantea Izambard, a lo cual LaBrie añade que su objetivo es “que la música hable por sí sola”.