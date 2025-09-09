En busca de ideas frente al problema de la basura

Cabe recordar que hace un año, en el primer Foro “Tucumán Responsable”, se analizó en profundidad el tema, con varias propuestas que abarcaban desde la profundización de la política de multas hasta una mayor participación vecinal, inclusive fomentando la tarea de “guardianes de la cuadra”. Nuevas propuestas surgieron este año en un gran encuentro en el que se propuso ampliar la política de economía circular y reciclado y coordinar con otros municipios esta tarea, así como la idea de avanzar hacia el origen de la contaminación con basura, reduciendo la producción de residuos. También se reflexionó al respecto en emisiones de “Panorama Tucumano”, en las que se señaló la necesidad de romper la desconexión entre los funcionarios y la gente, todo lo cual quedó demostrado en esa suerte de prueba piloto que fue el cuidado del parque 9 de Julio el Día del Niño, donde quedó claro que el cambio es posible.