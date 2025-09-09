Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Septiembre Musical: ciclo gratuito en bares
La cartelera del 65° Septiembre Musical no tiene descanso. Esta noche continuará el ciclo Cultura Bar, con recitales en vivo sin cobro de derecho de espectáculo, y tendrá como protagonista a Olita y los Monos Cromáticos. Su show comenzará a las 20.30 en Alcurnia Wine Bar (25 de Mayo 760). La propuesta del trío acústico que integran Olivia Quiroga (Olita), Juan Castelli (EBÜ) y Nicolás Olmedo (Sayju) se basa en la relectura de canciones con arreglos vocales cuidados y un groove que fusiona la bossa nova, el reggae y el soul para crear un clima sonoro que invita a la reflexión, el disfrute y el encuentro emocional con la música en el que canción sea experiencia íntima, alegre y sensible. En sus redes, Olita comparte fragmentos de su universo artístico en ensayos, presentaciones y momentos cotidianos que reflejan una estética cálida, colorida y profundamente humana.
El NOA es ópera: talleres y presentaciones
La continuidad del encuentro El NOA es Ópera tendrá hoy una cargada agenda de cursos, en una jornada que concluirá con una presentación a público, todo en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). La grilla comenzará a las 10 con la formación “El oficio del maestro preparador”, seguida una hora más tarde por “La técnica Alexander en el trabajo de la voz”. Por la siesta, desde las 14, tendrán lugar en simultáneo dos talleres montaje, con práctica vocal y escénica: “Las bodas de Fígaro” y “Lucia di Lammermoor”, seguidas a partir de las 18 de otra actividad similar con “La Casa y la sangre”. El cierre será desde las 21 con “A pura zarzuela”, un concierto con distintos momentos musicales populares.
Música de cámara: concierto en el Centro Virla con obras de Schubert y de Beethoven
Hoy continuará el ciclo 2025 de música de cámara “Juan Carlos Grupalli” en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con la presentación a partir de las 21 de la violinista Srehia Alba Sapag, del contrabajista Agustín Gonzalo Reyna Santucho y de la pianista Candelaria Olivera. El repertorio abordará el concierto en Re mayor para contrabajo y piano de Johann Baptist Wanhal; la sonata para violín y piano en re Mayor Opus 12 N°1 de Ludwig van Beethoven; el Auld Robin Gray de Giovanni Bottesini y la sonata Arpeggione en A minor, compuesta por Franz Schubert para el cierre. Los tres intérpretes son jóvenes músicos tucumanos formados en la provincia, pero ya con trayectoria nacional y presentaciones fuera del país: Reyna Santucho se desempeñan en la Orquesta Estable y la Juvenil de la UNT; Olivera egresó del Instituto Superior de Música de la UNT y Sapag estudió en el Conservatorio Provincial de Música de Tucumán y es parte de la Orquesta Juvenil de la UNT.
Cine no comercial: dos proyecciones
Ramiro debe viajar de urgencia a España para decidir sobre la vida o muerte de su padre, con quien no tiene relación desde hace años, pero que ahora se encuentra en coma. Furioso con la situación, hace un viaje de solo un día para que la situación lo afecte lo menos posible. Pero la noche previa al momento en que debe enfrentarse a la difícil decisión, irá conociendo a ese progenitor ausente a través de su entorno y amigos más cercanos y se cruzará con personajes que lo irán llevando al límite. “Adiós Madrid” (foto) es una coproducción dramática argentino-española dirigida por Diego Corsini, quien coescribió el guión con Mariana Cangas, y protagonizada por Luciano Cáceres, secundado por Javier Godino, Fariba Sheikhan, Mónica Solaun, Ramón Esquinas y Sara Vega. Se la proyectará hoy a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). En tanto, desde las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) se verá con entrada libre y gratuita la elogiada producción musical de 1968 “Funny girl”, dirigida por William Wyler y con Barbra Streisand y Omar Sharif en los roles principales. La historia está basada en la carrera de la comediante Fanny Brice y su tormentosa relación con el empresario y jugador Nicky Arnstein, ambientada en Nueva York antes y después de la Primera Guerra Mundial, momentos de su ascenso y caída al estrellato. Por aparte, desde esta semana, La Linterna Mágica en El Círculo de la Prensa pasó a los jueves por la noche.