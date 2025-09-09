Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cine no comercial: dos proyecciones

Ramiro debe viajar de urgencia a España para decidir sobre la vida o muerte de su padre, con quien no tiene relación desde hace años, pero que ahora se encuentra en coma. Furioso con la situación, hace un viaje de solo un día para que la situación lo afecte lo menos posible. Pero la noche previa al momento en que debe enfrentarse a la difícil decisión, irá conociendo a ese progenitor ausente a través de su entorno y amigos más cercanos y se cruzará con personajes que lo irán llevando al límite. “Adiós Madrid” (foto) es una coproducción dramática argentino-española dirigida por Diego Corsini, quien coescribió el guión con Mariana Cangas, y protagonizada por Luciano Cáceres, secundado por Javier Godino, Fariba Sheikhan, Mónica Solaun, Ramón Esquinas y Sara Vega. Se la proyectará hoy a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). En tanto, desde las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) se verá con entrada libre y gratuita la elogiada producción musical de 1968 “Funny girl”, dirigida por William Wyler y con Barbra Streisand y Omar Sharif en los roles principales. La historia está basada en la carrera de la comediante Fanny Brice y su tormentosa relación con el empresario y jugador Nicky Arnstein, ambientada en Nueva York antes y después de la Primera Guerra Mundial, momentos de su ascenso y caída al estrellato. Por aparte, desde esta semana, La Linterna Mágica en El Círculo de la Prensa pasó a los jueves por la noche.