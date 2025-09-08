“Paloma de iglesia”: el curioso apodo que el gobernador de Salta le dio a Javier Milei tras la derrota electoral

En una entrevista radial concedida este lunes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, analizó la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y atribuyó el resultado al malestar social. “Esto demuestra claramente que la gente no la está pasando bien y que hay que hacer cosas”, señaló en diálogo con Aries.