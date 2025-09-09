Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En Argentina, las efemérides del martes 9 de septiembre incluyen la sanción de la Ley de Sufragio Femenino en 1947 (fue promulgada el 23 de septiembre), que otorgó a las mujeres argentinas el derecho a votar y ser elegidas. Otras fechas significativas son el Día Mundial de la Agricultura, una celebración global que resalta la importancia de esta actividad vital para la alimentación mundial, y el aniversario del debut de Antonio Rattín en Boca Juniors en 1956.
Lo que pasó un día como hoy
1087 – Muere el rey Guillermo "el Conquistador".
1541 – La viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura su cargo como gobernadora de Guatemala y muere al día siguiente en el derrumbe de la capilla, donde rezaba.
1776 – El Congreso Continental autoriza el nombre "United States of America".
1791 – Nace en Córdoba José María Paz, general unitario argentino.
1807 – Las fuerzas inglesas del Gral. Whitelocke abandonan Montevideo.
1828 – Nace León Tolstoi, escritor ruso.
1850 – California entra a formar parte del territorio de los Estados Unidos como el estado 31.
1886 – Se firma la Convención de Berna sobre propiedad artística y literaria.
1888 – La armada de Chile toma el control de la Isla de Pascua.
1898 – Muere el escritor francés Stéphane Mallarmé, uno de los iniciadores del simbolismo.
1901 – Muere Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, pintor francés.
1901 – Nace Berta Singerman, cantante y actriz argentina.
1932 – Comienza la Guerra del Chaco
1941 – Nace Otis Redding, músico.
1942 – Un avión japonés bombardea Brookings (Oregon). Es el único ataque aéreo durante la II Guerra Mundial al territorio continental estadounidense.
1944 – Los comunistas, con el apoyo del ejercito soviético, dan un golpe de Estado e implantan la dictadura en Bulgaria.
1947 - Ley de Voto Femenino. El Congreso aprueba la Ley 13.010, que reconoce el derecho de las mujeres argentinas a votar y ser elegidas, estableciendo la igualdad política con los varones.
1948 – Independencia de Corea del Norte de la Unión Soviética.
1951 – El Ejercito Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tíbet.
1956 - Debut de Antonio Rattín. El famoso mediocampista debuta en Boca Juniors en un partido contra River Plate, que el equipo xeneize ganó 2-1.
1960 – Nace el actor británico Hugh Grant.
1966 – Nace Adam Sandler, actor y comediante estadounidense.
1975 – Nace Michael Bublé, cantante y actor canadiense.
1976 – Muere Mao Zedong, líder comunista y fundador de la República Popular de China.
1977 – Nace Julieta Díaz, actriz argentina.
1981 – Muere Jacques Lacan, psicoanalista francés.
1981 – Muere Ricardo Balbín, prestigioso político radical.
1991 – Tayikistán se convierte en la undécima república soviética que declara su independencia.
1993 – Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) intercambian cartas de reconocimiento mutuo.
1995 – 300.000 jóvenes de 36 países asisten al encuentro del Papa Juan Pablo II con la juventud, en el santuario italiano de Loreto.
1996 – Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas completas tras cinco años de guerra.
2002 – La cadena de televisión Al Jazeera difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.
2009 – Salen al mercado dos versiones de la discografía completa del grupo británico de rock The Beatles (cuarenta años después de su separación) – un box set estéreo y otro en mono) y además el juego The Beatles – Rock Band.
2009 – Un comando libera al periodista británico Stephen Farrell, secuestrado en Afganistán.
2010 – Se estrena "Gaturro: la película", primer film animado argentino en 3D.
2013 – Muere Norbert Degoas, locutor argentino.
2014 – Muere Rafael "Pato" Carret, actor y humorista argentino.
2015 – La reina Isabel II se convierte en la monarca de mayor reinado de Gran Bretaña a los 63 años y siete meses, superando el récord anterior, establecido por su tatarabuela, la reina Victoria.
2016 – Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5,3 en la escala de Richter.
2017 – Arqueólogos egipcios anuncian el descubrimiento de una tumba de un orfebre y su familia de 3.500 años en Draa Abul-Naga, Egipto.