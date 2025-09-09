Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre los hechos más destacados se incluye la sanción de la Ley de Sufragio Femenino.

El 9 de septiembre se sancionó la Ley de Sufragio Femenino en 1947. El 9 de septiembre se sancionó la Ley de Sufragio Femenino en 1947.
Hace 6 Hs

En Argentina, las efemérides del martes 9 de septiembre incluyen la sanción de la Ley de Sufragio Femenino en 1947 (fue promulgada el 23 de septiembre), que otorgó a las mujeres argentinas el derecho a votar y ser elegidas. Otras fechas significativas son el Día Mundial de la Agricultura, una celebración global que resalta la importancia de esta actividad vital para la alimentación mundial, y el aniversario del debut de Antonio Rattín en Boca Juniors en 1956.  

Lo que pasó un día como hoy

1087 – Muere el rey Guillermo "el Conquistador".

1541 – La viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura su cargo como gobernadora de Guatemala y muere al día siguiente en el derrumbe de la capilla, donde rezaba.

1776 – El Congreso Continental autoriza el nombre "United States of America".

1791 – Nace en Córdoba José María Paz, general unitario argentino.

1807 – Las fuerzas inglesas del Gral. Whitelocke abandonan Montevideo.

1828 – Nace León Tolstoi, escritor ruso.

1850 – California entra a formar parte del territorio de los Estados Unidos como el estado 31.

1886 – Se firma la Convención de Berna sobre propiedad artística y literaria.

1888 – La armada de Chile toma el control de la Isla de Pascua.

1898 – Muere el escritor francés Stéphane Mallarmé, uno de los iniciadores del simbolismo.

1901 – Muere Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1901 – Nace Berta Singerman, cantante y actriz argentina.

1932 – Comienza la Guerra del Chaco

1941 – Nace Otis Redding, músico.

1942 – Un avión japonés bombardea Brookings (Oregon). Es el único ataque aéreo durante la II Guerra Mundial al territorio continental estadounidense.

1944 – Los comunistas, con el apoyo del ejercito soviético, dan un golpe de Estado e implantan la dictadura en Bulgaria.

1947 - Ley de Voto Femenino. El Congreso aprueba la Ley 13.010, que reconoce el derecho de las mujeres argentinas a votar y ser elegidas, estableciendo la igualdad política con los varones.

1948 – Independencia de Corea del Norte de la Unión Soviética.

1951 – El Ejercito Popular de Liberación Chino ocupan Lhasa, capital del Tíbet.

1956 - Debut de Antonio Rattín. El famoso mediocampista debuta en Boca Juniors en un partido contra River Plate, que el equipo xeneize ganó 2-1.

1960 – Nace el actor británico Hugh Grant.

1966 – Nace Adam Sandler, actor y comediante estadounidense.

1975 – Nace Michael Bublé, cantante y actor canadiense.

1976 – Muere Mao Zedong, líder comunista y fundador de la República Popular de China.

1977 – Nace Julieta Díaz, actriz argentina.

1981 – Muere Jacques Lacan, psicoanalista francés.

1981 – Muere Ricardo Balbín, prestigioso político radical.

1991 – Tayikistán se convierte en la undécima república soviética que declara su independencia.

1993 – Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) intercambian cartas de reconocimiento mutuo.

1995 – 300.000 jóvenes de 36 países asisten al encuentro del Papa Juan Pablo II con la juventud, en el santuario italiano de Loreto.

1996 – Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas completas tras cinco años de guerra.

2002 – La cadena de televisión Al Jazeera difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2009 – Salen al mercado dos versiones de la discografía completa del grupo británico de rock The Beatles (cuarenta años después de su separación) – un box set estéreo y otro en mono) y además el juego The Beatles – Rock Band.

2009 – Un comando libera al periodista británico Stephen Farrell, secuestrado en Afganistán.

2010 – Se estrena "Gaturro: la película", primer film animado argentino en 3D.

2013 – Muere Norbert Degoas, locutor argentino.

2014 – Muere Rafael "Pato" Carret, actor y humorista argentino.

2015 – La reina Isabel II se convierte en la monarca de mayor reinado de Gran Bretaña a los 63 años y siete meses, superando el récord anterior, establecido por su tatarabuela, la reina Victoria.

2016 – Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5,3 en la escala de Richter.

2017 – Arqueólogos egipcios anuncian el descubrimiento de una tumba de un orfebre y su familia de 3.500 años en Draa Abul-Naga, Egipto.

Temas Bin LadenChinaThe BeatlesAfganistánEgiptoIsabel IICorea del Norte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Hay demasiados informáticos en EE.UU.? Los datos anticipan una crisis de empleo
1

¿Hay demasiados informáticos en EE.UU.? Los datos anticipan una crisis de empleo

La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre
2

La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre

Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA
3

Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA

Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66
4

Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

La crisis por las vacantes en la Justicia Federal

Más Noticias
Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

Miles de seguidores de Bolsonaro salen a las calles antes del veredicto

Miles de seguidores de Bolsonaro salen a las calles antes del veredicto

Cartas de lectores: Sarmiento y la formación

Cartas de lectores: Sarmiento y la formación

Comentarios