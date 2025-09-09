Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En Argentina, las efemérides del martes 9 de septiembre incluyen la sanción de la Ley de Sufragio Femenino en 1947 (fue promulgada el 23 de septiembre), que otorgó a las mujeres argentinas el derecho a votar y ser elegidas. Otras fechas significativas son el Día Mundial de la Agricultura, una celebración global que resalta la importancia de esta actividad vital para la alimentación mundial, y el aniversario del debut de Antonio Rattín en Boca Juniors en 1956.