Política

Cómo le fue al Gobierno en la localidad del conurbano donde Milei lanzó la campaña con el cartel “Kirchnerismo Nunca Más”

La imagen buscó dar un golpe simbólico en el corazón del conurbano.

Hace 1 Hs

Villa Celina, en el partido de La Matanza, fue el lugar elegido por el presidente Javier Milei para dar inicio a la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en las urnas el oficialismo libertario no logró imponerse y el peronismo volvió a mostrar su fortaleza.

La foto de campaña que no alcanzó

El 20 de julio, Javier Milei posó en Villa Celina junto a Karina Milei, Patricia Bullrich, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, entre otros referentes libertarios. Rodeado de dirigentes nacionales y bonaerenses, el Presidente levantó una pancarta con la consigna “Kirchnerismo Nunca Más”, diseñada por su asesor Santiago Caputo como un gesto de polarización total.

La imagen buscó dar un golpe simbólico en el corazón del conurbano, pero el resultado electoral en la localidad mostró otra realidad.

Resultados en Villa Celina

En las siete escuelas donde votaron los vecinos, el peronismo agrupado en Fuerza Patria se impuso sobre La Libertad Avanza en todos los casos:

Escuela N°9: 45,64% a 35,20%

Primaria 137: 45,28% a 34,35%

Primaria 138: 40,05% a 39,73%

Escuela 139: 42,98% a 37,20%

Primaria 97: 48,27% a 37,60%

Escuela N°10: 43,30% a 38,82%

Instituto Sagrado Corazón: 41,19% a 37,05%

En total, Fuerza Patria sumó 42,68% de los votos (4.299 sufragios) frente al 37,34% de La Libertad Avanza (3.761 votos). Tercero quedó el Frente de Izquierda con 7,84%.

La Matanza ratificó su perfil peronista

El resultado en Villa Celina se enmarca en una tendencia más amplia: La Matanza, el distrito más poblado del país, volvió a votar mayoritariamente al peronismo. Con el 97,46% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria alcanzó el 53,27% (359.069 votos), con Fernando Espinoza encabezando la lista de concejales.

La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con 28,69% (192.962 votos).


