Maximiliano Bondarenko criticó el plan económico de Milei: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

A menos de 24 horas de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense electo Maximiliano Bondarenko cuestionó el rumbo económico del presidente Javier Milei y vinculó el resultado electoral con la crisis social que atraviesan los argentinos.
El excomisario, que encabezó la boleta de LLA en la tercera sección electoral, sostuvo que el impacto del ajuste en los hogares fue determinante en el revés en las urnas. “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes”, afirmó en diálogo con CNN Radio.
Bondarenko: autocrítica y críticas al modelo económico
Bondarenko, una de las principales apuestas de Sebastián Pareja y Karina Milei en el armado bonaerense, reconoció que la derrota obliga a revisar la estrategia política y económica.
“Hay que ver cuáles fueron los errores políticos que hemos cometido, no solamente en la campaña sino en el trayecto de estos dos años. Seguramente habrá cuestiones que se tienen que modificar”, señaló.
Aunque aclaró que no es economista, advirtió sobre los efectos del plan oficialista: “Nuestro presidente dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste y los argentinos lo siguen bancando. Pero evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones”.
La derrota en la tercera sección y el peso del peronismo
En el bastión histórico del PJ, la tercera sección, Bondarenko cayó frente a Verónica Magario (Fuerza Patria), quien se impuso por 53% a 28%. Fue una de las derrotas más duras de LLA en la provincia más poblada del país, donde el peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales.
“El que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que empezar a escuchar”, agregó el flamante diputado.
Fuego cruzado en la interna libertaria
Las declaraciones de Bondarenko generaron malestar en la cúpula libertaria y abrieron un nuevo frente en la interna oficialista. Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, referente de Las Fuerzas del Cielo y hombre cercano a Santiago Caputo, salió a cuestionarlo con dureza.
“El flamante diputado electo por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección”, escribió en la red social X.
Parisini apuntó también contra Pareja y los Menem, encargados del armado bonaerense, al señalar: “Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el Presidente Milei”.
Milei ratifica el rumbo pese a la derrota
Tras el triunfo contundente del peronismo en Buenos Aires, Milei reconoció “errores políticos”, pero ratificó que no modificará el plan económico ni el régimen cambiario.
“Hemos tenido un claro revés y hay que aceptarlo”, dijo el Presidente en el búnker de Gonnet, acompañado por su hermana Karina y Santiago Caputo. El mandatario insistió en que el peso de “la estructura peronista” fue clave en el resultado, aunque prometió una autocrítica de la estrategia de gobierno.