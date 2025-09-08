Secciones
Política

Maximiliano Bondarenko criticó el plan económico de Milei: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

El diputado bonaerense electo por La Libertad AvanzanMaximiliano Bondarenko cuestionó el rumbo económico del presidente.

Maximiliano Bondarenko criticó el plan económico de Milei: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”
Hace 37 Min

A menos de 24 horas de la dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense electo Maximiliano Bondarenko cuestionó el rumbo económico del presidente Javier Milei y vinculó el resultado electoral con la crisis social que atraviesan los argentinos.

El excomisario, que encabezó la boleta de LLA en la tercera sección electoral, sostuvo que el impacto del ajuste en los hogares fue determinante en el revés en las urnas. “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes”, afirmó en diálogo con CNN Radio.

Bondarenko: autocrítica y críticas al modelo económico

Bondarenko, una de las principales apuestas de Sebastián Pareja y Karina Milei en el armado bonaerense, reconoció que la derrota obliga a revisar la estrategia política y económica.

“Hay que ver cuáles fueron los errores políticos que hemos cometido, no solamente en la campaña sino en el trayecto de estos dos años. Seguramente habrá cuestiones que se tienen que modificar”, señaló.

Aunque aclaró que no es economista, advirtió sobre los efectos del plan oficialista: “Nuestro presidente dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste y los argentinos lo siguen bancando. Pero evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones”.

La derrota en la tercera sección y el peso del peronismo

En el bastión histórico del PJ, la tercera sección, Bondarenko cayó frente a Verónica Magario (Fuerza Patria), quien se impuso por 53% a 28%. Fue una de las derrotas más duras de LLA en la provincia más poblada del país, donde el peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales.

“El que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que empezar a escuchar”, agregó el flamante diputado.

Fuego cruzado en la interna libertaria

Las declaraciones de Bondarenko generaron malestar en la cúpula libertaria y abrieron un nuevo frente en la interna oficialista. Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, referente de Las Fuerzas del Cielo y hombre cercano a Santiago Caputo, salió a cuestionarlo con dureza.

“El flamante diputado electo por La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección”, escribió en la red social X.

Parisini apuntó también contra Pareja y los Menem, encargados del armado bonaerense, al señalar: “Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el Presidente Milei”.

Milei ratifica el rumbo pese a la derrota

Tras el triunfo contundente del peronismo en Buenos Aires, Milei reconoció “errores políticos”, pero ratificó que no modificará el plan económico ni el régimen cambiario.

“Hemos tenido un claro revés y hay que aceptarlo”, dijo el Presidente en el búnker de Gonnet, acompañado por su hermana Karina y Santiago Caputo. El mandatario insistió en que el peso de “la estructura peronista” fue clave en el resultado, aunque prometió una autocrítica de la estrategia de gobierno.

Temas Javier MileiLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alberto Fernández reapareció y criticó al Gobierno: No pedí que allanaran a ningún periodista

Alberto Fernández reapareció y criticó al Gobierno: "No pedí que allanaran a ningún periodista"

Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: Hay una posibilidad

Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: "Hay una posibilidad"

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
3

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
4

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
5

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
6

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Más Noticias
Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei convocó para hoy a una reunión de gabinete

Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei convocó para hoy a una reunión de gabinete

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Comentarios