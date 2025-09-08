Con un final infartante, ya son 18 los clasificados al Mundial 2026

La clasificación africana sumó un nuevo capítulo cargado de dramatismo. Túnez venció 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo y aseguró su presencia en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El tanto agónico de Mohamed Ali Ben Romdhane, en el minuto 94, le dio al conjunto dirigido por Sami Trabelsi la cima del Grupo H y el boleto directo a la cita más importante del fútbol de selecciones.
El seleccionado magrebí acumula 22 puntos tras siete victorias y un empate en ocho partidos. Dominó su zona desde el inicio y se convirtió en el segundo representante africano confirmado, detrás de Marruecos. Con esta clasificación, Túnez alcanzó su séptima participación mundialista y la tercera consecutiva, tras estar presente en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Aunque nunca logró superar la fase de grupos, el equipo dejó huella en la última edición con un triunfo histórico frente a Francia. Ahora, con el boleto en mano, las “Águilas de Cartago” intentarán cambiar su destino en el torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
Los clasificados hasta ahora
Con Túnez, ya son 18 los confirmados en la Copa del Mundo:
- Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
- Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.
- Asia: Irán, Japón, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur y Australia.
- Oceanía: Nueva Zelanda.
- África: Marruecos y Túnez.
El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C., cuando las 48 selecciones participantes conozcan su camino en el torneo.