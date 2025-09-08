Con un final infartante, ya son 18 los clasificados al Mundial 2026

La clasificación africana sumó un nuevo capítulo cargado de dramatismo. Túnez venció 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo y aseguró su presencia en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El tanto agónico de Mohamed Ali Ben Romdhane, en el minuto 94, le dio al conjunto dirigido por Sami Trabelsi la cima del Grupo H y el boleto directo a la cita más importante del fútbol de selecciones.