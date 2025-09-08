Secciones
Con un final infartante, ya son 18 los clasificados al Mundial 2026

Un gol en tiempo de descuento definió la clasificación en las Eliminatorias Africanas y Túnez estará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

FESTEJO AFRICANO. El nuevo clasificado al Mundial 2026 celebró su pasaje con una victoria en el cierre del partido. FESTEJO AFRICANO. El nuevo clasificado al Mundial 2026 celebró su pasaje con una victoria en el cierre del partido. ./X @brfootball
Hace 1 Hs

La clasificación africana sumó un nuevo capítulo cargado de dramatismo. Túnez venció 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo y aseguró su presencia en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El tanto agónico de Mohamed Ali Ben Romdhane, en el minuto 94, le dio al conjunto dirigido por Sami Trabelsi la cima del Grupo H y el boleto directo a la cita más importante del fútbol de selecciones.

El seleccionado magrebí acumula 22 puntos tras siete victorias y un empate en ocho partidos. Dominó su zona desde el inicio y se convirtió en el segundo representante africano confirmado, detrás de Marruecos. Con esta clasificación, Túnez alcanzó su séptima participación mundialista y la tercera consecutiva, tras estar presente en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Aunque nunca logró superar la fase de grupos, el equipo dejó huella en la última edición con un triunfo histórico frente a Francia. Ahora, con el boleto en mano, las “Águilas de Cartago” intentarán cambiar su destino en el torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Los clasificados hasta ahora

Con Túnez, ya son 18 los confirmados en la Copa del Mundo:

- Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

- Sudamérica: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

- Asia: Irán, Japón, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur y Australia.

- Oceanía: Nueva Zelanda.

- África: Marruecos y Túnez.

El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C., cuando las 48 selecciones participantes conozcan su camino en el torneo.

