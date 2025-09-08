Falleció Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone y referente del rap en español

El periodista y escritor Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone, falleció a los 43 años, según confirmó su hermano este lunes. La noticia causó conmoción en el ámbito periodístico y artístico, especialmente entre los seguidores del rap y el freestyle en español, géneros en los que el hombre se convirtió en un referente.
A través de su perfil verificado de Instagram, su hermano publicó: “Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”.
Ortelli, nacido en 1982, asumió la dirección de Rolling Stone con apenas 29 años, y desde ese rol impulsó la visibilidad de escenas musicales emergentes. En sus últimos años, se destacó como jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos y cofundador de la Liga Bazooka, consolidándose como una figura clave del rap y el freestyle en español.
La noticia generó numerosas muestras de dolor entre músicos y colegas. Tweety González expresó en redes: “En mi memoria por siempre”, mientras que Emmanuel Horvilleur escribió: “Un abrazo a su familia y amigos. Lamento mucho esta noticia. Gran persona Juan… Nos quedará mucho pendiente”.
Lo conocí cuando era un pibito recién llegado de San Rafael. En esa época escribía notas llenas de datos, emoción y movimiento, desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento. pic.twitter.com/RqH9L6czVL— Pablo Plotkin (@pabloplotkin) September 8, 2025
El periodista y escritor Pablo Plotkin también recordó a Ortelli en un hilo en X, destacando su trayectoria desde sus primeros años en la revista: “Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano”.