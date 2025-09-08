Secciones
CulturaMúsica

Falleció Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone y referente del rap en español

La noticia fue confirmada por su hermano este lunes. El escritor murió por causas naturales. Tenía 43 años

Falleció Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone y referente del rap en español
Hace 1 Hs

El periodista y escritor Juan Ortelli, ex director de la revista Rolling Stone, falleció a los 43 años, según confirmó su hermano este lunes. La noticia causó conmoción en el ámbito periodístico y artístico, especialmente entre los seguidores del rap y el freestyle en español, géneros en los que el hombre se convirtió en un referente.

A través de su perfil verificado de Instagram, su hermano publicó: “Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”.

Ortelli, nacido en 1982, asumió la dirección de Rolling Stone con apenas 29 años, y desde ese rol impulsó la visibilidad de escenas musicales emergentes. En sus últimos años, se destacó como jurado de la Red Bull Batalla de los Gallos y cofundador de la Liga Bazooka, consolidándose como una figura clave del rap y el freestyle en español.

La noticia generó numerosas muestras de dolor entre músicos y colegas. Tweety González expresó en redes: “En mi memoria por siempre”, mientras que Emmanuel Horvilleur escribió: “Un abrazo a su familia y amigos. Lamento mucho esta noticia. Gran persona Juan… Nos quedará mucho pendiente”.

El periodista y escritor Pablo Plotkin también recordó a Ortelli en un hilo en X, destacando su trayectoria desde sus primeros años en la revista: “Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
3

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
4

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
5

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
6

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Más Noticias
Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

Manzur, tras las elecciones bonaerenses: “Estos votos son un freno al Gobierno de Milei”

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Comentarios