Home office: oficina improvisada y cómo combatir los dolores lumbares

El rol de la ergonomía

La ergonomía se ha vuelto un elemento central en el bienestar laboral. No son pocos los especialistas que recomiendan ajustar la altura de sillas y monitores para mantener la espalda recta, apoyar los pies en el suelo y alinear hombros y caderas. Según el Ergonomics Journal, pequeñas adaptaciones pueden marcar la diferencia: elevar la notebook con un soporte, emplear un teclado externo, mejorar la iluminación para evitar encorvarse y alternar posiciones entre estar sentado y de pie. Estas medidas ayudan a reducir la tensión acumulada en cuello y espalda.