Un tucumano dejó su marca en Nueva York: Gonzalo Lazarte, subcampeón en dobles del US Open adaptado

“Gonchi”, séptimo del ranking mundial en la categoría Quad, había debutado en estos torneos grandes a principio de año en el Abierto de Australia. En Estados Unidos dio un salto aún mayor: celebró su primer triunfo en singles al vencer al local David Wagner (11°) y alcanzó los cuartos de final, donde cayó frente al neerlandés Sam Schroder, uno de los grandes dominadores del circuito.