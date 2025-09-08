Secciones
DeportesTenis

Un tucumano dejó su marca en Nueva York: Gonzalo Lazarte, subcampeón en dobles del US Open adaptado

A sus 20 años, el yerbabuenense alcanzó su primera final de Grand Slam junto al chileno Francisco Cayulef y confirmó su lugar entre los mejores del mundo en la categoría Quad.

EN LA ELITE. Gonzalo Lazarte, con apenas 20 años, alcanzó la final de dobles en el US Open y ratificó su lugar entre los mejores del mundo. EN LA ELITE. Gonzalo Lazarte, con apenas 20 años, alcanzó la final de dobles en el US Open y ratificó su lugar entre los mejores del mundo.
Hace 14 Min

El tenis tucumano sumó una página histórica en Nueva York. Gonzalo Lazarte, con apenas 20 años, se consagró subcampeón del US Open adaptado en la modalidad dobles, junto al chileno Francisco Cayulef. Fue su primera final en un Grand Slam y un paso gigante en una carrera que recién empieza a mostrar su verdadero potencial.

“Gonchi”, séptimo del ranking mundial en la categoría Quad, había debutado en estos torneos grandes a principio de año en el Abierto de Australia. En Estados Unidos dio un salto aún mayor: celebró su primer triunfo en singles al vencer al local David Wagner (11°) y alcanzó los cuartos de final, donde cayó frente al neerlandés Sam Schroder, uno de los grandes dominadores del circuito.

La gran alegría llegó en dobles. Lazarte y Cayulef dieron la sorpresa desde el debut, eliminando a los segundos preclasificados, Wagner y Andy Lapthorne, en un ajustado 6-3, 5-7 y 12-10. En semifinales confirmaron su gran nivel al superar a Schroder y al turco Ahmet Kaplan por 6-4 y 6-3.

En la final, la ilusión se topó con la experiencia de los máximos favoritos. La dupla formada por el israelí Guy Sasson y el neerlandés Niels Vink impuso condiciones y se llevó el título con un doble 6-1, logrando además su tercer Grand Slam consecutivo.

Más allá del resultado, Lazarte cerró una semana inolvidable: primera victoria en Grand Slam, primera final de dobles en un torneo de esta magnitud y consolidación entre los mejores del mundo. En su vitrina ya cuenta con 25 trofeos (14 en singles y 11 en dobles) y cuatro títulos conquistados en 2025, en Bélgica, Suiza, Madrid y Santiago.

El joven yerbabuenense se proyecta como una de las grandes promesas del tenis adaptado argentino. Su nombre ya se escucha en los escenarios más importantes del circuito, y lo que viene promete aún más.

