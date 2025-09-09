Un auto creado por estudiantes de la UBA llega a una competencia mundial

Lograr el rugido de un motor de 650cc fue el desafío técnico que se propusieron los 47 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que participan de un concurso internacional de automovilismo y negocios. Con el FIUBA Racing Team, una universidad pública argentina interviene por primera vez en la Fórmula SAE, el certamen que organiza cada año la Society of Automotive Engineers (SAE International). Esta es una institución con más de 120 años de historia: Henry Ford fue uno de sus fundadores.