Milagros Celiz, de cara a las elecciones: “Los ciudadanos tienen que votar con coherencia”

Milagros Celiz, candidata a diputada nacional por Unidos por Tucumán, ratificó su apoyo a Roberto Sánchez y llamó a los votantes a ejercer un sufragio “con coherencia”, en un escenario político que, según consideró, se diferencia entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que sucede en la provincia.
Para la dirigente, los resultados electorales en Buenos Aires evidencian un descontento de la ciudadanía con el Gobierno nacional, aunque aclaró que se trató de una contienda provincial y que en octubre el electorado tendrá la oportunidad de elegir un proyecto que se aleje tanto de los populismos de derecha como de los de izquierda.
En ese sentido, sostuvo que Sánchez representa una alternativa confiable, previsible y con capacidad de acuerdos sin resignar la defensa de derechos sociales. También cuestionó la actitud del oficialismo tucumano en el Congreso, al señalar que acompañó leyes vinculadas al ajuste impulsado desde la Nación y luego retrocedió en sus posiciones.
Para ella, esa conducta refleja “falta de coherencia” y termina afectando la estabilidad y la confianza en las instituciones. La candidata hizo hincapié además en la situación de las universidades, un tema que conoce de cerca por su trayectoria en la Federación Universitaria.
Advirtió que existe malestar entre los jóvenes por el desfinanciamiento de la educación superior y la reducción de programas de contención y recreación.
Como la postulante más joven en las listas tucumanas, remarcó que su candidatura responde a una decisión colectiva de apostar por el recambio generacional. Por último, dijo que su compromiso es llevar al Congreso propuestas que contemplen a los jóvenes, con políticas públicas orientadas al trabajo y al futuro.