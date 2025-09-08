Secciones
LG PlayBuen día

Milagros Celiz, de cara a las elecciones: “Los ciudadanos tienen que votar con coherencia”

La candidata a diputada nacional por Unidos por Tucumán defendió la figura de Roberto Sánchez y planteó la necesidad de un recambio generacional en la política.

Hace 1 Hs

Milagros Celiz, candidata a diputada nacional por Unidos por Tucumán, ratificó su apoyo a Roberto Sánchez y llamó a los votantes a ejercer un sufragio “con coherencia”, en un escenario político que, según consideró, se diferencia entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que sucede en la provincia.

Para la dirigente, los resultados electorales en Buenos Aires evidencian un descontento de la ciudadanía con el Gobierno nacional, aunque aclaró que se trató de una contienda provincial y que en octubre el electorado tendrá la oportunidad de elegir un proyecto que se aleje tanto de los populismos de derecha como de los de izquierda. 

En ese sentido, sostuvo que Sánchez representa una alternativa confiable, previsible y con capacidad de acuerdos sin resignar la defensa de derechos sociales. También cuestionó la actitud del oficialismo tucumano en el Congreso, al señalar que acompañó leyes vinculadas al ajuste impulsado desde la Nación y luego retrocedió en sus posiciones. 

NUEVA POLÍTICA TUCUMANA. Milagros Céliz junto a Micaela Viña, las apuestas jóvenes de Roberto Sánchez en un escenario político que ronda los 50. / MILAGROS CELIZ NUEVA POLÍTICA TUCUMANA. Milagros Céliz junto a Micaela Viña, las apuestas jóvenes de Roberto Sánchez en un escenario político que ronda los 50. / MILAGROS CELIZ

Para ella, esa conducta refleja “falta de coherencia” y termina afectando la estabilidad y la confianza en las instituciones. La candidata hizo hincapié además en la situación de las universidades, un tema que conoce de cerca por su trayectoria en la Federación Universitaria. 

Advirtió que existe malestar entre los jóvenes por el desfinanciamiento de la educación superior y la reducción de programas de contención y recreación.

Como la postulante más joven en las listas tucumanas, remarcó que su candidatura responde a una decisión colectiva de apostar por el recambio generacional. Por último, dijo que su compromiso es llevar al Congreso propuestas que contemplen a los jóvenes, con políticas públicas orientadas al trabajo y al futuro.

Temas Buenos AiresRoberto Sánchez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
6

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Más Noticias
Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Goleada plácida del peronismo

Goleada plácida del peronismo

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Comentarios