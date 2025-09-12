Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

El diseño metodológico estuvo a cargo del Centro Neuroeducativo en Red de Misiones y se plasmó en una serie de talleres acompañados por cuadernillos pensados para docentes y alumnos. Cada encuentro aborda un aspecto distinto: desde el origen de la planta y la preparación del mate, hasta la historia de su consumo en la región, sus propiedades para la salud, el proceso productivo y la expansión internacional de la bebida.