Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

La infusión atraviesa generaciones, pero hoy los más chicos lo hacen propio en las aulas, en la moda y hasta lo estudian en programas escolares.

INFUSIÓN CLÁSICA. En Argentina, el mate no es solo una bebida, es un ritual que acompaña la vida cotidiana y que, con el tiempo, se transforma junto a quienes lo consumen. / PEXELS INFUSIÓN CLÁSICA. En Argentina, el mate no es solo una bebida, es un ritual que acompaña la vida cotidiana y que, con el tiempo, se transforma junto a quienes lo consumen. / PEXELS
El mate es un símbolo nacional ineludible. Está presente en más del 90 % de los hogares argentinos, con un consumo per cápita que se mantiene en torno a 6 kilogramos por persona al año. Pero en los últimos años, las nuevas generaciones lo trasladaron a bibliotecas, parques, universidades y lo resignificaron como un código de identidad, pertenencia y bienestar compartido.

En 2023, se registró un récord histórico de ventas: más de 325 millones de kilos de yerba mate elaborada, de los cuales 285 millones se destinaron al mercado interno. A pesar de este volumen, el consumo per cápita mostró un leve estancamiento. Las exportaciones también crecieron; en 2023 alcanzaron cerca de 39,7 millones de kilos. El sector se consolida como exportador neto, con valor económico significativo, en mercados como Siria, Chile, España y Estados Unidos.

El mate entre los jóvenes

Un estudio del programa Mateando titulado “Radiografía de la cultura del mate entre los jóvenes” revela que los universitarios resignifican esta tradición. Ya no se ofrece el mate solo en la cocina familiar, sino en aulas, bibliotecas, parques y centros culturales.

Desde la organización de la marca Cbsé indican que se usan cada vez más los mates personalizados y los termos con estilo. Además de que las nuevas generaciones eligen yerbas suaves para disfrutar más el ritual. Esta práctica promueve identidad, conexión y bienestar en rondas informales, una respuesta al estrés y al ritmo académico.

El Mate en la Escuela

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) impulsa desde 2022 el programa "El Mate en la Escuela", con talleres en centros secundarios para promover el mate como herramienta pedagógica. Se enseña su historia, propiedades, cultura y proceso productivo.

En 2022 y 2023, el programa brindó recursos didácticos a diversas escuelas de Misiones, con gran impacto entre estudiantes y docentes. En 2024, se extendió a 20 instituciones en Misiones, Corrientes y Santa Fe. En el primer semestre de 2025, llegó a escuelas de cinco provincias más, sumando marcas yerbateras colaboradoras.

Para acercar aún más a los chicos a la tradición, el programa creó a “Ilex”, una mascota inspirada en las hojas de la yerba mate que acompaña el recorrido educativo.

El diseño metodológico estuvo a cargo del Centro Neuroeducativo en Red de Misiones y se plasmó en una serie de talleres acompañados por cuadernillos pensados para docentes y alumnos. Cada encuentro aborda un aspecto distinto: desde el origen de la planta y la preparación del mate, hasta la historia de su consumo en la región, sus propiedades para la salud, el proceso productivo y la expansión internacional de la bebida.

