Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

José Nazaro, Matías Auad, Carolina Servetto
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

